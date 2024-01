Lajme Tv Klan 30 Janar 2024, ora 19:30

20:31 30/01/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 30 Janar 2024

Spiker: Reis Çiço

Headlines 30 Janar 2024

Rama: 950 Euro paga mesatare për mësuesit. Rritje graduale bazuar në performancën e tyre.

Kryeministri Edi Rama premton se paga mesatare e mësuesve do të arrije ne 950 euro brenda pak muajsh, si pjese e reformës ne sistemin arsimor. Ai thotë se pagat do te pësojnë rritje graduale duke u bazuar ne performancë.

Tritol një noterie në Tiranë. Policia: Kamerat filmuan dy persona, lëvizën me motor.

Tritol zyres se nje noterje ne qender te Tiranes. Fatmiresisht shperthimi shkaktoi vetem deme materiale. Policia thote se eksplozivi u vendos nga dy persona, te cilet kamerat e sigurise i fiksuan duke levizur me motor.

Rriten sëmundjet që trsansmetohen seksualisht. Mjekët: Po hasen edhe në grupmoshën e pubertetit.

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme po pësojnë rritje ne popullsine shqiptare. Mjeket specialiste thone se ato po prekin edhe moshen e pubertetit dhe se meshkujt jane me te prekur prej tyre.

Tërhiqen avokatët kryesorë të Thaçit në Hagë. Familja nuk ka para t’i paguajë.

Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të reduktojë numrin e avokatëve mbrojtës në procesin e nisur ndaj tij në Gjykatën Speciale të Hagës. Shkak sipas familjarëve janë vështirësitë financiare të ish-komandantit të UÇK-së.

Testohet CHIP-i me wifi në tru. Elon Musk: Prova e parë u krye me sukses te një pacient.

Një kompani e Ilon Mask ka testuar me sukses një mikroçip me valë UiFi të vendosur në trurin e një pacienti me probleme të sistemit nervor. Mask tha se rezultatet janë premtuese, pasi pacienti është në rrugë të mbarë drejt shërimit.

50 milionë Euro në sezon dhe 175 për firmën, kërkesat e çmendura të Mbappe ndaj Real Madritit.

Sipas shtypit spanjoll zbardh kërkesat e çmendura të Kilian Mbape në negociatat financiare për t’u transferuar tek Real Madrid. Francezi ka kërkuar një pagë 50 milionë euro në sezon dhe 175 milionë euro në momentin e firmës.

