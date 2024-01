https://youtu.be/t-RsQu9V34k

Lajme Tv Klan 30 Janar 2024, ora 23:30

30/01/2024

Spiker: Redi Prifti

Spiker: Redi Prifti

Headlines 30 Janar 2024

Rama: 950 Euro paga mesatare për mësuesit. Rritje graduale bazuar në performancën e tyre.

Kryeministri Edi Rama premton se paga mesatare e mësuesve do të arrije ne 950 euro brenda pak muajsh, si pjese e reformës ne sistemin arsimor. Ai thotë se pagat do te pësojnë rritje graduale duke u bazuar ne performancë.

Tritol një noterie në Tiranë. Policia: Kamerat filmuan dy persona, lëvizën me motor.

Tritol zyres se nje noterje ne qender te Tiranes. Fatmiresisht shperthimi shkaktoi vetem deme materiale. Policia thote se eksplozivi u vendos nga dy persona, te cilet kamerat e sigurise i fiksuan duke levizur me motor.

Rriten sëmundjet që trsansmetohen seksualisht. Mjekët: Po hasen edhe në grupmoshën e pubertetit.

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme po pësojnë rritje ne popullsine shqiptare. Mjeket specialiste thone se ato po prekin edhe moshen e pubertetit dhe se meshkujt jane me te prekur prej tyre.

Tërhiqen avokatët kryesorë të Thaçit në Hagë. Familja nuk ka para t’i paguajë.

Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të reduktojë numrin e avokatëve mbrojtës në procesin e nisur ndaj tij në Gjykatën Speciale të Hagës. Shkak sipas familjarëve janë vështirësitë financiare të ish-komandantit të UÇK-së.

Testohet CHIP-i me wifi në tru. Elon Musk: Prova e parë u krye me sukses te një pacient.

Një kompani e Ilon Mask ka testuar me sukses një mikroçip me valë UiFi të vendosur në trurin e një pacienti me probleme të sistemit nervor. Mask tha se rezultatet janë premtuese, pasi pacienti është në rrugë të mbarë drejt shërimit.

