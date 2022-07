Lajme Tv Klan 30 Korrik 2022, ora 15:30

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 30 Korrik 2022

Krim brenda familjes në Elbasan. 37-vjeçari masakron me thikë bashkëjetuesen e tij

Marinari i anijes me kokainë arrestohet për pornografi. Kishte video me të mitur në telefon

Rama mbledh ekipin negociator me BE: Do keni dhimbje koke, por ia vlen për vendimin historik

Drejt mbylljes faza e parë e punimeve në Aeroportin e Vlorës. Në Shtator nis e dyta

S&P Konfirmon Vlerësimin B+ për Shqipërinë: Ekonomia e Qendrueshme

SHBA – Rusi negociata për shkëmbimin e të burgosurve. Flasin Blinken Dhe Lavrov