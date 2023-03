Lajme Tv Klan 30 Mars 2023, ora 19:30

20:41 30/03/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 30 Mars 2023

Qëllohet me armë në pritë një grua në Lushnje, dyshohet për hakmarrje

Një 60-vjecare u plagos me armë pasditen e sotme fshatin Ballagat të Lushnjës. U qëllua nga persona të panjohur pranë banesës së saj ndërsa familjarët hedhin dyshime për një hakmarrje për çështje pronësie. Policia në kërkim të autorëve.

Vrasja e dyfishtë në Kavajë, për një shikim.Dy viktimat kishin pasur konflikte

Vrasja e dyfishte e ndodhur nje dite me pare ne Kavaje kishte si shkak nje konflikt per nje shikim mes dy viktimave. Policia thote se dy 43 -vjecaret kishin pasur perplasje edhe me pare per motive te dobeta.

Ambasadori i ri i SHBA: Prioritet, lufta kundër korrupsionit dhe mbrojtja kibernetike

Dejvid Kostelançik, ambasadori i emëruar nga presidenti Bajden për të zëvendësuar Juri Kim në Tiranë ka dalë sot përpara senatit. Ai renditi prioritetet e tij ku ka theksuar luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe mbrojtjen nga sulmet kibernetik.

Rama prezanton planin e sistemimit të pagave: Rritja, me 2 hapa brenda 1 viti. Celibashi: Ok me ligjin

Kryeministri Rama prezanton planin e ri per rritjen e pagave para punonjesve te administrates shteterore dhe thote se rritja do te behet me dy faza brenda 1 viti. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor thote se vendimi nuk shkel ligjin zgjedhor.

Berisha, insiston: Duhet hetim nga parlamenti për aferën McGonigal

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, i kerkon serish kuvendit qe te shqyrtoje kerkesen e opozites per te hetuar ceshtjen “McGonigal”. Berisha thote se zhvillimet ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes kane nxjerre ne drite te tjera fakte.

Denni Xhepa shpallet kampion i Ballkanit, del i pari në garën e slalomit gjigant

Deni Xhepa shpallet kampion i Ballkanit i në ski. 19-vjeçari qe garon per Shqiperine, u rendit i pari në garën e slalomit gjigant, të zhvilluar në Bransko të Bullgarisë.

