Lajme Tv Klan 30 Qershor 2023, ora 23:00

00:20 01/07/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 30 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 30 Qershor 2023

Kadastra, vetëm online prej të hënës. Rama, kritika për deputetët, ministrat e krybashkiakët.

Prej së hënës, shërbimet e Kadastrës do të jepen vetëm online. Kryeministri Rama kritikon mënyrën si është trajtuar ky institucion edhe nga ministra, deputetë e kryetarë bashkish. Reagon Berisha që thotë se ky është hap për shtetëzimin e tokës.

Presidenti Bill Clinton viziton Tiranën me 3 Korrik. Pritje zyrtare dhe takim me kryeministrin Rama.

Ish-presidenti amerikan Bill Klinton viziton Shqipërinë në 3 dhe 4 korrik me rastin e festës së Pavarësisë së SHBA. Televizioni Klan mëson se ai vjen në Tiranë me ftesë të kryeministrit Rama dhe do të pritet me një ceremoni zyrtare.

Rama: Nëse muxhahedinët iranianë duan luftë, të ikin nga vendi ynë. Shqipëria nuk mund të bëhet llogore.

Kryeministri Edi Rama thotë se nëse muxhahedinët iranianë duan të bëjnë luftë me vendin tyre duhet të largohen nga Shqipëria. Në një intervistë për “Der Shpigel” Rama thotë se vendi ynë nuk mund të bëhet llogore e tyre.

Vrasja e dyfishtë në Dukagjin, babë e bir dyshohet se u qëlluan nga një person i vetëm.

Dalin detaje të reja nga vrasja e dyfishtë një ditë më parë në Dukagjin. Gjokë dhe Eduart Gurra, babë e bir, dyshohet se u qëlluan nga një person i vetëm që iu kishte bërë pritë. Pista kryesore e hetimit mbetet ai konfliktit për zonat pyjore.

DASH: Kurti nuk u koordinua me SHBA për shpalljen e dy organizatave terroriste.

Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se qeveria e Kosovës nuk u koordinua me ta përpara shpalljes si terroriste të dy organizatave të serbëve te veriut. Edhe ambasadat e vendeve të BE thonë se nuk pati konsultime me ta përpara vendimit.

Arrestohet trajneri i PSG, Galtier. Nën akuzë për diskriminim racor dhe fetar

Kristof Galtier është arrestuar nga policia. Trajneri i Parisit Sen Zhermen akuzohet për diskriminim racor dhe fetar në kohën kur drejtonte ekipin e Nisës. Galtier ndodhet në paraburgim së bashku me djalin e tij.

