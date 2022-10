Lajme Tv Klan 30 Tetor 2022, ora 23:00

Shpërndaje







00:35 31/10/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 30 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headline 30 Tetor 2022

Rama: Energjia nuk do të shtrenjtohet. Për ujin po shërojmë plagët e partisë së rublave

Kryeministri Rama thotë se energjia elektrike nuk do të shtrenjtohet ndryshe nga ajo që lajmëron opozita. Ndërsa për ujin e pijshëm merr si shembull investimet në Dibër dhe thotë se po shërohen plagët që ka lënë “partia e rublave”.

Gerti Bogdani futet në primaret e PD. Kërkon të jetë kandidat për kryebashkiak të Tiranës

Pas Belind Këlliçit, Gerti Bogdani është emri i dytë nga radhët e Partisë Demokratike që synon të konkurrojë në primaret për të qenë kandidati i opozitës për kreun e bashkisë së Tiranës. Ai premton një administrim ndryshe të kryeqytetit.

Hapet tërësisht pista e aeroportit të Vlorës. Punimet, në fazën e dytë. Fluturimi i parë në 2025

Hapet tërësisht pista e Aeroportit Ndërkombëtar i Vlorës. Punimet për ndërtimin e kësaj vepre janë tashmë në fazën e dytë. Aeroporti parashikohet të jetë gati për fluturimin e parë në vitin 2025.

Shqipëria, rritje me 60% të trafikut ajror. Në krye të performancës të vendeve europiane

Shqipëria kryeson me 60% listën e vendeve europiane me rritjen me të madhe ne Europe per trafikun ajror. Te gjitha vendet e tjera, sipas raportit të publikuar kanë pasur regres ose rritje disa herë më të vogël se sa vendi ynë.

Plazh edhe në fund tetori. Brigjet e Adriatikut dhe Jonit mbushen nga pushuesit

Edhe pse jemi ne fund te tetorit, koha me diell rikthen qytetarët në bregdet. Të shumtë ishin ata që frekuentuan dhe shijuan rrezet e diellit brigjeve te Adriatikut dhe Jonit. Përveç pushuesve vendas nuk mungojnë edhe turistët e huaj.

153 viktima në festën e Halloween në Seul. 82 të plagosur, shkaqet mbeten të paqarta

Thellohet bilanci i viktimave nga tragjedia në Seul të Koresë së Jugut. Sipas raportimeve, 153 persona humbën jetën dhe 82 u plagosën gjatë festës së Hallouinit. Presidenti i vendit shpalli të dielën si ditë zie kombëtare.