Lajme Tv Klan 31 Dhjetor 2022, ora 19:30

20:46 31/12/2022

edicioniinformativ ora 19:30 data 31 Dhjetor 2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 31 Dhjetor 2022

Vjen Viti i Ri 2023 në botë. Të parët që festuabn Zelanda e Re dhe Australia.

Viti i Ri 2023 ka nisur xhiron e globit. Spektaklet e fishekzjarrëve nisën me Zelandën e Re dhe Australinë për të vijuar me vendet aziatike. Gjithçka është gati për të pritur Vitin e Ri edhe në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Tirana në pritje të 2023. Rrugët e mbushura për blerjet e fundit. 15 minuta spektakël fishekzjarrësh.

Edhe shqiptarët po bëjnë përgatitjet e fundit për darkën e ndërrimit të viteve. Rrugët ishin të mbipopulluara nga ata që bënin blerjet e fundit. Bashkia e Tiranës zbulon se do ketë 15 minuta spektakël fishekzjarrësh në mesnatë.

Rama: Vit i vështirë prej luftës. Berisha: Shqiptarët u vodhën. Begaj: Beteja për vendin.

Në mesazhin e tij të urimit për vitin e ri, kryeministri Rama thotë se 2022 ishte vit i vështirë për shkak të luftës dhe çmimeve. Berisha thotë se shqiptarët u vodhën nga qeveria. Begaj i bën apel politikës të lërë betejat personale.

Rama: ‘’Pakoja e Madhe’’ për të zbutur rritjen e çmimeve. Nuk mund të linim vetëm më të dobëtit.

Kryeministri Rama sqaron arsyet që e çuan qeverinë në ideimin e “Pakos së madhe” prej 8 miliardë lekësh për qytetarët. Ai thotë se synimi është zbutja e inflacionit të luftës dhe ndihma për më të dobëtit në kushtet e rritjes së çmimeve.

EULEX: Serbët të kthehen në institucione BE mbështet ruajtjen e stabilitetit të Kosovës.

Misioni i Bashkimit Europian në Kosovë kërkon kthimin e serbëve në institucione. EULEKS e përshëndet uljen e tensioneve dhe angazhohet në ruajtjen e stabilitetit të vendit. Doganat në veri të vendit funksionojnë tashmë normalisht.

Shuhet në moshën 95-vjeçare Benedikti XVI. Ishte i pari Papë që dha dorëheqjen nga Vatikani.

Një lajm i hidhur vjen nga Vatikani në këtë ditë të fundit të vitit ku ka ndërruar jetë në moshën 95-vjeçare, Bendikti i 16-të. Ai do të mbahet mend si i pari Papë që dha dorëheqjen 8 vite pasi mori drejtimin e Selisë së Shenjtë.

Sonte ‘’Klanifornia’’ vjen me program special. 6 orë spektakël në ekranin e Tv Klan.

“Klanifornia” vjen me një program special mbrëmjen e sotme në natën e ndërrimit të viteve. Do të jenë 6 orë spektakël dhe të qeshura në ekranin e Tv Klan. Nuk do të mungojë muzika dhe të ftuarit e veçantë. /tvklan.al