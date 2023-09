Lajme Tv Klan 31 Gusht 2023, ora 23:20

00:30 01/09/2023

Lajme, edicioniinformativ ora 23:20 data 31 Gusht 2023 TvKlan KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 31 Gusht 2023

Ish-Kryeministri Nano në gjendje jo të mirë. Rama e nderon me ‘’Yllin e Mirënjohjes Publike’’.

Ish-kryeministri Fatos Nano vijon të qëndrojë i shtruar në spital në gjendje jo të mirë shëndetësore për shkak të problemeve me frymëmarrjen. Kryeministri Rama e nderon me “Yllin e mirënjohjes publike” për meritat e veçanta.

Debate në KE për datën e zgjerimit, Varhelyi del kundër qendrimit të Komisionit.

Vijojnë përplasjet mes institucioneve në Bruksel për zgjerimin në vitin 2030. Komisioneri për Zgjerimin Oliver Varheji mbështet qëndrimin e Këshillit. Kryeministri Rama thotë se autobusi i BE-së është bërë interesant për të gjithë.

Shqipëria, drejt ofrimit të turizmit në 12 muaj. Butrinti, zona historike më e vizituar këtë verë.

Bumi turistik me te cilin u përball Shqipëria këtë sezon veror pritet të vazhdojë. Ekspertët thonë se vendi ynë ka potencial për një turizëm gjithëvjetor. Parku Kombëtar i Butrintit renditet si zona historike më e vizituar e kësaj vere.

Burg pa afat për 29-vjeçarin Albi Meçini. Do të kryente një atentat me 21 kg tritol.

Do të qëndrojë në burg 29-vjeçari Albi Mecini i arrestuar një ditë më parë me 21 kilogram tritol me të cilin dyshohet se do të kryente një atentat në Fier. I riu akuzohet si i përfshirë edhe në rrëmbimin dhe zhdukjen e 2 personave në Sarandë.

Video e re e Prigozhin 3 ditë para aksidentit, kreu i Wagner bën ironi me vdekjen e tij.

Publikimi i një videoje të re të Jevgeni Prigozhinit ka bërë xhiron e mediave. Video që besohet se u xhirua 3 ditë para aksidentit u publikua nga një kanal i afërt me Vagnerit. Aty Prigozhin thotë se është gjallë dhe bën ironi me vdekjen e tij.

Shorti i Champions, Milan në grup ‘’ferri’’, Interi dhe City shmangin të mëdhatë.

Hidhet në Monte Karlo shorti i çempions ligës për fazën në grupe. I pafat Milani i cili ka rënë në një grup ferri sëbashku me PSG, Dortmund dhe Newcastle. Një short i lehtë për Inter dhe Mançester Siti që kanë mundur të shmangin skuadrat e mëdha.

/tvklan.al