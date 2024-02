Lajme Tv Klan 31 Janar 2024, ora 23:30

Shpërndaje







08:39 01/02/2024

#lajme, #edicioniinformativ ora 23:30 data 31 Janar 2024 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 31 Janar 2024

SPAk sekuestron 1 milionë Euro pasuri të ish-Shefit të Operacionales: U blenë me transaksione të dyshimta.

Me vendim të Gjykatës së Posaçme, SPAK vë në sekuestro pasuri me vlerë 1 milion euro të ish-drejtorit të Operacionales, Oltion Bistri, i arrestuar gjate operacionit “Metamorfoza”. Dyshohet se ato u blenë me transaksione të dyshimta.

Krim në SHBA/ Ia mori jetën ish-gruas në së të së bijës, shqiptari s’pendohet: Doja që Suela të vdiste.

Renato Muhaj, shqiptari që vrau ish-gruan po shqiptare në Florida nuk ka shfaqur asnjë pendesë. Ai deklaroi para gjykatës se e donte të vdekur Suela Saliajn. Ndërsa krimin e rëndë e kishte kryer në sy të bijës.

PS shkon në zgjedhje, Në test brenda marsit drejtuesit e degëve, riorganizim strukturave.

Strukturat e Partisë Socialiste do të riorganizohen duke bërë që kjo forcë të ketë një kryesi të re. Brenda marsit të gjitha strukturat do të hyjnë në zgjedhje. Për këtë qëllim kryeministri Edi Rama mblodhi sot drejtuesit politikë.

Celibashi: S’ka votë për diasporën dhe as votim elektronik pa ndryshuar Kodin.

Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi thotë se partitë politike duhet të gjejnë konsensusin brenda shkurtit për të shtrirë votimin elektronik në 5 qarqe të vendit në zgjedhjet e ardhshme. Ai thotë se pa ndryshuar Kodi nuk do ketë votë për emigrantët.

Infarkti i miokardit po prek edhe të rinjtë. Mjekët: Rastet janë në rrite vitet e fundit.

Shënojnë rritje të ndjeshme në vitet e fundit sëmundjet e zemrës duke prekur edhe moshat e reja, nën 40 vjeç. Mjekët thonë se për këtë kanë ndikuar disa faktorë, përfshirë edhe komplikacionet që shkaktoi covid-19.

3.5 mln USD nga Merkato. Klubet shqiptare shtuan fitimet nga shitja e futbollistëve në 2023.

Klubet shqiptare përfituan më shumë se çdo vit tjetër nga shitja e lojtarëve. Sipas të dhënave të FIFA-s nga transferimi i futbollistëve në klube të tjera u arkëtuan 3.5 milionë dollarë gjatë vitit 2023.

/tvklan.al