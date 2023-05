Lajme Tv Klan 31 Maj 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:58 31/05/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 31 Maj 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 31 Maj 2023

Kreu i NATO-s në Napoli viziton Kosovën. Kurti: S’ua dorëzojmë veriun fashistëve.

Kreu i forcave të NATO-s në Napoli viziton Kosovën, ndërsa KFOR rrethon me tela me gjemba ndertesat e komunave. Serbet protestojne serish ne veri, por heqin dore nga dhuna. Kurti thote se Kosova nuk do t’ua dorezoje veriun fashisteve.

SHBA e BE: Palët të ulin tensionet. Rama: Ushtria serbe në kufi ka zero fuqi.

Sekretari amerikan i shtetit, Antoni Blinken i kerkon Serbise te ule nivelin e gatishmerise se ushtrise. Edhe Brukseli ben thirrje per ulje te tensioneve. Kryeministri Rama thote se ushtria serbe ne kufi me Kosoven ka zero fuqi.

Rama takon Macron: Në fokus ishte rajoni, Ukraina dhe marrëdhëniet BE-BP.

Kryeministri Rama mori pjesë në samitin “Globsec” që u mbajt në Bratislavë, ku zhvilloi edhe një takim me presidentin Emanuel Makron. Rajoni dhe nevoja e një qasje të re politiko-ekonomike të BE-së ndaj Ballkanit Perendimor ishin ne fokus te diskutimeve.

Policia parandalon një atentat në Berat. Në kërkim 3 perosna nga Tirana, Korça e Kosova.

Policia parandalon nje atentat ne qytetin e Beratit. Tre personat qe po pergatisnin vrasjen kane mundur te largohen, por policia i ka identifikuar si banore te Tiranes, Korces dhe Kosoves. Sekuestrohen dy arme me silenciatore.

SPAK kërkon burg përjetë për Redjan Rrajen, 35 vjet për Arjon Halilajn.

SPAK ka kerkuar denimin me burg perjete per Redjan Rrajen, i cili akuzohet per atentatin ndaj ish -prokurorit Arjan Ndoja, ku mbeti iv rare shoferi i tij Andi Maloku dhe u pagos Pellumb Muharremi. Per Arjol Halilajn u kerkua denimi me 35 vjet.

Sot finalja e Europa League. Roma dhe Sevilja përballen për trofeun në Budapest.

Roma dhe Sevilla perballen ne mbrëmjen ne finale e Europa LEAGUE, qe do te luhet ne Budapest. Spanjollët duan titullin për të luajtur në Europë në sezonin e ardhshëm, ndërsa Roma kerkon trofeun e pare te ketij kompeticioni.

Al Pacino, baba në moshen 83-vjeçare. Pret një fëmijë nga partnerja 50 vjet më e re.

Al Paçino pret të bëhet baba për të katërtën herë, tashmë në moshën 83-vjeçare. Aktori i njohur i Hollivudit pret një fëmijë nga partnerja e tij 50 vjet më e re. Pak kohë me parë edhe Robert De Niro u bë sërish baba në moshën 79-vjeçare.

/tvklan.al