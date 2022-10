Lajme Tv Klan 31 Tetor 2022, ora 19:30

#Lajme, #edicioniinformativ ora 12:00 data 31 Tetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 31 Tetor 2022

Vrasja e 39-vjeçarit, kamerat filmuan autorin. Hasmëria, pista kryesore e hetimeve.

Kamerat e sigurise se rezidences “Kodra e Diellit” ne Tirane e kane fiksuar autorin e vrasjes se 39-vjecarit Briken Sanaj, por policia nuk ka mundur ta identifikoje. Pista kryesore ne te cilen po kryhen hetimet është ajo e hasmërisë.

Qeveria i kërkon ERE-s të mos e aplikojë fashën 800 kw/h as për muajin Nëntor.

Qeveria i kërkon ERE-s të mos e aplikojë fashën 800 kilovatorë as për nëntorin. Rama tha se po bëhen të gjitha përpjekjet për të mos rritur çmimin për familjarët, ndersa ministrja Balluku nenvizoi se vendimi do merret pas nje analize te thelle.

PD: Komisioni Hetimor për ‘’charter-in’’ e Ramës. Pr/ligj kundër parashkrimit të korrupsionit për qeveritarët.

PD do kerkoje nje komision te posaçëm parlamentar per te hetuar shpenzimet e Rames për fluturimet me avion “çarter”. PD do të kërkojë edhe heqjen e parashkrimit per korrupsion per kryeministrin, ministrat dhe disa zyrtare te tjere te larte.

Kuvendi voton sot për reformën territoriale. Opozita kërkon shtim të bashkive, PS shprehet kundër.

Kuvendi po diskuton raportet e komisionit të posaccëm për reformën territoriale. Opozita kërkon shtim të 33 bashkive, ndërsa mazhoranca shprehet kundër me argumentin se reforma e mëparshme nde nuk është provuar plotësisht

Tragjedi në një familje shqiptare në Itali. Humb jetën në aksident një 22-vjeçare dhe 3 fëmijë.

Tragjedi në një familje shqiptare në Itali. Një 22-vjeçare humbi jetën në një aksident tragjik mbrëmjen e djeshme në afërsi të Parmës së bashku me djalin e mitur, vëllain dhe motrën e saj. Në gjendje të rëndë është edhe bashkëshorti i saj.

Universiteti i Tiranës rrit pagat. Pedagogët protestues: Të mërkurën nisim greven e urisë.

Universiteti i Tiranës rrit pagat për pedagogët e saj me 8% pas rritjes me 7% të bërë nga qeveria. Por pjesa e pedagogëve që protestojnë kanë njoftuar sot se të mërkurën do të nisin një grevë urie deri në plotësimin e kërkesave të tyre.

Zbardhen kriteret për panele diellore për familjarët. Nisin të marten aplikimet.

Nis nesër afati i aplikimeve prej familjarëve për të vendosur panele diellore ku 70% të investimit e subvencionon qeveria. Tashmë janë publikuar edhe kriteret se kush mund të përfitojë prej kësaj nisme./tvklan.al