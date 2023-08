Lajme Tv Klan 4 Gusht 2023, ora 19:30

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 4 Gusht 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 4 Gusht 2023

Zbardhen përgjimet e dosjes “Metamorfoza”. Komunikime në “Sky” pas vrasjes së Gjin Ndojit

Zbardhet dosja e përgjimeve të operacionit “Metamorfoza” që çoi në pranga biznesmenë, prokurorë, oficerë të lartë të policisë dhe krerë të grupeve kriminale. Në dosjen e siguruar nga Tv Klan flitet edhe për ekzekutime të kryera.

Ish-ministrja e financave pyetet për 2 orë në SPAK. Denaj jep shpjegime për koncensionin e sterilizimit

Për më shumë se 2 orë ish-ministrja e financave Anila Denaj jep shpjegime në Prokurorinë e Posaçme për koncensionin e sterilizimit të mjeteve spitalore. Ish-ministrja tha se u pyet si person që kishte në dijeni për procedurat e ndjekura.

Zhvleresimi i euros, BSH ndërhyn në treg. Rrit me 80 mln euro blerjet e valutës

Banka e Shqipërisë vendos të ndërhyjë në treg të për të ndalur zhvlerësimin e shpejtë të monedhës europiane. Për këtë arsye Banka Qendrore vendos të rritë deri në 80 milionë euro, shumën e planifikuar të blerjeve të valutës për vitin 2023.

Shi në plazh këtë fundjavë. Ulen ndjeshëm temperaturat

Pas të nxehtit përvëlues kjo fundjavë do të sjellë shi në të gjithë vendin. Sinoptikanët thonë se edhe temperaturat do të ulen ndjeshëm për të paktën 2 ditë. Nga e hëna e në vazhdim do të dominojnë sërish ditët me diell të favorshme për pushuesit.

Papa Françesku paralajmëron një vizitë në Kosovë: Në fillim me të vegjlit

Kosova mund të jetë vizita e radhës e Papa Franceskut në Europë. Lajmin e ka dhënë vetë Ati i Shenjtë duke folur për mediat spanjolle. Ai tha se nuk do të shkojë në asnjë vend të madh pa mbaruar më parë me të vegjlit./tvklan.al