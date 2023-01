Lajme Tv Klan 4 Janar 2023, ora 19:30

21:20 04/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 4 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Cico

Headlines 4 janar 2023

Aksident tragjik në “rrugën e Arbrit”, tre viktima dhe katër të plagosur

Zbulohet identiteti i vrasësit të Edmond Papes. U filmua nga kamerat e një lavazhi

Andrei Bode është 44-vjeccari i shpallur në kërkim si autor i dyshuar i vrasjes së biznesmenit Edmond PapA. Ai u zbulua nga kamerat e sigurise se nje lavazhi prane vendit te krimit, ndwrsa dyshohet se ai eshte larguar jashte vendit.

Vrau të riun nga Kukësi për faturën, Dibran Hoxha del para gjykatës

Prokuroria e Prizrenit kerkon lenien ne burg te Dibran Hoxhajt, i arrestuar per vrasjen e Visart Cengut nga Kukesi dhe plagosjen e Rutget Shehut. Ai doli para gjykates bashke me 5 persona te tjere te perfshire ne kete ngjarje.

Zbardhet kontrata për satelitët. Skanim gjithë vendit, 6 mln dollarë për 3 vjet

Zbardhet kontrata per satelitet Albania 1 dhe Albania 2 te leshuar ne hapesire nje dite me pare. Ministri Peleshi tregon për Tv Klan se ajo parashikon nje skanim te detajuar te territorit dhe do ofrojë imazhe deri në 70 centimetra lartësi.

Nafta në pikiate, çmimi i arit të zi zbret në 74 dollarë për fuçi

Cmimi i naftes ne bursat nderkombetare eshte ne pikiate. Vlera e arit te zi pesoi nje ulje te forte me 6 dollare per fuci, brenda dy diteve, dhe po tregtohet me 74 dollare, me ulet se para luftes ne Ukraine. Renie peson edhe gazi.

Luftëtarët e huaj mbështesin ukrainën. Vendimtare për luftën kundër rusisë

Qindra luftetare te huaj i bashkohen ushtrise ukrainase ne luften kunder Rusise. Ata jane pjese e nje legjioni nderkombetar, te quajtur Batalioni i Karpateve, i cili konsiderohet si vendimtar ne frontin e luftes.

18 muaj kontratë për Sylvinho-n. Kushti FSHF, kualifikimi në euro 2024

Trajneri i ri i kombëtares do të ketë një nje kontrate 18 –mujore me Federaten, rinovimi i te ciles eshte kushtezuar me kualifikimin ne Euro 2024. Braziliani Silvinjo do të prezantohet të hënën, në prani të ish-trajneri Edoardo Reja.