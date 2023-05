Lajme Tv Klan 4 Maj 2023, ora 19:30

20:50 04/05/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 4 Maj 2023

Vrasja e Nikulajt, dy hetues anglezë mbërrijnë në Lezhë për të parë provat.

Dy hetues angleze mbërrijnë ne Lezhe për te pare provat kunder 3 shtetasve britanike te arrestuar per vrasjen e Ardian Nikulaj. Te premten ata do te përballen me drejtësinë ne Londer, ne procesin per ekstradimin drejt Shqipërisë.

Identifikohet 29-vjeçari shqiptar i vrarë në Spanjë. U la i plagosur në derën e spitalit.

Identifikohet shqiptari i vrare pak dite me pare ne Spanje. Policia spanjolle thote se behet fjale per 29 -vjeçarin Endrit Sinaj, nga Vlora, i cili u braktis i plagosur ne deren e nje spitali ne qytetin e Xhirones, ne rajonin e Katalonjes.

Projekti belg, fitues për stadiumin e Durrësit, Rama: Akademia e Manchester City, për të gjithë rajonin.

Projekti i studios belge 51N4E shpallet fitues për kompleksin e stadiumit të ri të Durrësit. Kryeministri Edi Rama thote se hapja e akademisë se Mancester Siti ne këtë qytet do t’i sherbeje, jo vetëm Shqipërisë, por gjithe rajonit dhe klubeve.

Rrjeti i amortizuar lë pa drita Muzeun Kombëtar. Ndriçim me orar me gjenerator.

Rrjeti i amortizuar elektrik le pa energji Muzeun Kombetar, i cili rezulton si vendi me i vizituar nga turistet e huaj. Perdorimi i nje gjeneratori nuk permbush nevojat, pasi ndricimi realizohet vetem ne orare te caktuara.

Autori i masakrës se Beogradit, nxënës ekselent. I ati i mësoi armën në poligon.

13 -vjecari qe vrau 8 shoke dhe shoqe te klasës dhe rojën e shkolles se tij ne Beograd ishte stërvitur ne nje poligon nga babai per te përdorur pistoletën. Policia thotë se ai kishte gati edhe nje bombe molotov. Arrestohen prindërit.

Dua Lipa firmos për Versace. Do të jetë bashkëpunëtore në stilimin e veshjeve.

Pas suksesit në muzikë, Dua Lipa i hyn seriozisht botës së modës. Këngëtarja me origjinë shqiptare do të jetë bashkëpunëtore me Donatela Versaçen, në koleksionin e ri që do të prezantohet në Kanë në fund të këtij muaji.

