Lajme Tv Klan 4 Maj 2023, ora 23:25

Vrasja e Nikulajt, dy hetues anglezë mbërrijnë në Lezhë për të parë provat.

Dy hetues angleze mbërrijnë ne Lezhe për te pare provat kunder 3 shtetasve britanike te arrestuar per vrasjen e Ardian Nikulaj. Te premten ata do te përballen me drejtësinë ne Londer, ne procesin per ekstradimin drejt Shqipërisë.

Rama: Rritja e pagave, që nga Prilli. Berisha: Fitojmë në shumicën e bashkive.

Kryeministri Edi Rama thotë se rritja e pagave do ti shtrijë efektet që nga muaji prill, ndërsa akuzon deputetët për bllokimin e ligjit. Kreu i demokratëve Sali Berisha deklaron se opozita do të fitojë në shumicën dërmuese të bashkive.

Projekti belg, fitues për stadiumin e Durrësit, Rama: Akademia e Manchester City, për të gjithë rajonin.

Projekti i studios belge 51N4E shpallet fitues për kompleksin e stadiumit të ri të Durrësit. Kryeministri Edi Rama thote se hapja e akademisë se Mancester Siti ne këtë qytet do t’i sherbeje, jo vetëm Shqipërisë, por gjithe rajonit dhe klubeve.

Rrjeti i amortizuar lë pa drita Muzeun Kombëtar. Ndriçim me orar me gjenerator.

Rrjeti i amortizuar elektrik le pa energji Muzeun Kombetar, i cili rezulton si vendi me i vizituar nga turistet e huaj. Perdorimi i nje gjeneratori nuk permbush nevojat, pasi ndricimi realizohet vetem ne orare te caktuara.

Autori i masakrës se Beogradit, nxënës ekselent. I ati i mësoi armën në poligon.

13 -vjecari qe vrau 8 shoke dhe shoqe te klasës dhe rojën e shkolles se tij ne Beograd ishte stërvitur ne nje poligon nga babai per te përdorur pistoletën. Policia thotë se ai kishte gati edhe nje bombe molotov. Arrestohen prindërit.

Tirana, kampione e Shqipëriaë në basketboll për meshkuj. Mundi Besëlidhjen në finale.

Tirana shpallet kampione e Shqipërisë në basketboll për meshkuj. Bardheblutë fituan finalen e pestë me Besëlidhjen duke siguruar titullin kampion për herë të 21 ne historine e klubit.

