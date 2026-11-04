Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 4 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Reis Çiço
Headlines
Raporti i BE: Shqipëria, përparim me reformat. 2027 vendoset si afat për mbylljen e negociatave
Komisioni Europian publikoi raportin e progresit të Shqipërisë, duke vlerësuar përparimin me reformat dhe luftën kundër korrupsionit. Në udhërrëfyesin e prezantuar për herë të parë, viti 2027 përcaktohet si afat për mbylljen e negociatave.
Rama: Shqipëria vlerësohet më lart se asnjëherë më parë. Mundësia e hyrjes në BE, më reale se kurrë
Kryeministri Edi Rama thotë se në progres-raportin e këtij viti, të publikuar nga Brukseli, Shqipëria vlerësohet më lart se asnjëherë më parë. Ai thekson se mundësia e hyrjes së vendit tonë në Bashkimin Europian është më reale se kurrë.
Republikanët pësojnë disfatë në Kongres. Demokratët fitojnë në të dyja dhomat
Republikanët e Donald Trump pësuan një disfatë të rëndë në zgjedhjet e mesit të mandatit, të mbajtura të martën. Demokratët siguruan shumicën në të dyja dhomat e Kongresit, ndërsa vetë presidenti pranoi humbjen dhe ofroi bashkëpunim.
Shpërthen apartamenti në Elbasan, 1 viktimë dhe 1 i zhdukur. 10 të plagosur, shkaqet janë të paqarta
Një shpërthim i fuqishëm në një apartament në Elbasan i mori jetën një gruaje të moshuar 82-vjeçare, ndërsa 10 të tjerë mbetën të plagosur. Një person është ende i zhdukur, ndërsa shkaqet e ngjarjes janë ende të paqarta.
Interes i lartë, shiten 20 mijë bileta për duelin me Finlandën. Sfida, live në TV Klan
Vetëm një javë nga ndeshja me Finlandën, janë shitur afro 20 mijë bileta dhe stadiumi “Arena Kombëtare” pritet të jetë i ezauruar totalisht. Kuqezinjtë do të luajnë 3 ditë më vonë kundër Bjellorusisë në transfertë. Sfidat do të transmetohen në TV Klan.
/tvklan.al