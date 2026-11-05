Lajme, #edicioniinformativ ora 23:50, 4 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Redi Prifti
Headlines
Raporti i BE-së: Shqipëria, përparim me reformat. 2027 vendoset si afat për mbylljen e negociatave
Komisioni Europian publikoi raportin e progresit të Shqipërisë, duke vlerësuar përparimin me reformat dhe luftën kundër korrupsionit. Në udhërrëfyesin e prezantuar për herë të parë, viti 2027 përcaktohet si afat për mbylljen e negociatave.
Rama: Shqipëria vlerësohet më lart se asnjëherë më parë. Mundësia e hyrjes në BE, më reale se kurrë
Kryeministri Edi Rama thotë se në progres-raportin e këtij viti, të publikuar nga Brukseli, Shqipëria vlerësohet më lart se asnjëherë më parë. Ai thekson se mundësia e hyrjes së vendit tonë në Bashkimin Europian është më reale se kurrë.
Berisha: Bashkim me forcat opozitare jo vetëm për protesta, por për rrëzimin e Ramës
Në takimin me krerët e degëve, kreu i PD-së, Sali Berisha, kërkoi angazhim maksimal dhe u bëri thirrje shqiptarëve të marrin pjesë në protestën e të shtunës. Lideri demokrat u shtrin dorën e bashkëpunimit të gjitha partive opozitare për rrëzimin e Ramës nga qeveria.
Republikanët pësojnë disfatë, demokratët fitojnë në 2 dhomat. Trump e Vance “përplasen” për humbjen
Republikanët e Donald Trump pësuan një disfatë të rëndë në zgjedhjet e mesit të mandatit. Demokratët siguruan shumicën në të dyja dhomat e Kongresit. Trump dhe Vance dhanë deklarata të ndryshme për humbjen dhe nëse ndikoi apo jo lufta në Iran.
Shpërthen apartamenti në Elbasan, 1 viktimë dhe 1 i zhdukur. 10 të plagosur, shkaqet janë të paqarta
Një shpërthim i fuqishëm në një apartament në Elbasan i mori jetën një gruaje të moshuar 82-vjeçare, ndërsa 10 të tjerë mbetën të plagosur. Një person është ende i zhdukur, ndërsa shkaqet e ngjarjes janë ende të paqarta.
Interes i lartë, shiten 20 mijë bileta për duelin me Finlandën. Sfida, live në TV Klan
Vetëm 1 javë nga ndeshja me Finlandën, janë shitur afro 20 mijë bileta dhe stadiumi “Arena Kombëtare” pritet të jetë i ezauruar plotësisht. Kuqezinjtë do të luajnë 3 ditë më vonë kundër Bjellorusisë në transfertë. Sfidat do të transmetohen në TV Klan.
/tvklan.al