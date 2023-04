Lajme Tv Klan 4 Prill 2023, ora 23:40

Shpërndaje







09:06 05/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:40 data 4 Prill 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 4 Prill 2023

Hashim Thaçi flet në Hagë: Padrejtësia nuk ndreqet me një tjetër pasdrejtësi.

Ish-presidenti Hashim Thaçi deklaroi sot ne Hage ne gjyqin kundër tij dhe 3 udhëheqësve te tjere te UÇK-se, se nuk mund te ketë drejtësi për viktimat e luftës ne Kosove duke gjykuar padrejtësisht persona te pafajshëm.

Rritja e pagave, nga rritja e të ardhurave. BB: Ndikon në uljen e largimeve nga vendi.

Ne një konference me përfaqësuesin e Bankës Botërore ne Shqipëri, Kryeministri Rama garanton se rritja e pagave nuk jep efekte negative ne buxhet. Ndersa Banka Botërore vlerëson se vendimi do te frenoje largimin e shqiptareve.

Tritoli në Shkozet, Mustafa: Nuk kam konflikte të hapura.Pyeten disa persona

Policia e Durrësit shoqëron disa persona per atentatin e ndodhur një dite me pare ne Shkozet. 37-vjeçari Aldi Mustafa, qe i mbijetoi shpërthimit te eksplozivit ne makinën e tij, thotë se nuk ka konflikte te hapura.

Propozimi i OBT: Vizë e përbashkët turistike për të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore te Turizmit propozon ne Tirane qe vendet e Ballkanit Perëndimor te kenë një vize te përbashkët turistike, pasi kjo do te zgjeronte tregun me vizitore nga Amerika dhe Kina.

Trump del sot para gjykatës për aferen seksuale me Stomy Daniels.

Ish-presidenti Trump del sot para një gjykate ne Nju Jork, për t’u përballur për here te pare me akuza penale, ne lidhje me aferën seksuale qe ai dyshohet te ketë pasur me aktoren e filmave për te rritur, Stormy Daniels.

/tvklan.al