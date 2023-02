Lajme Tv Klan 4 Shkurt 2023, ora 23:00

00:15 05/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 4 Shkurt 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 4 Shkurt 2023

Prokuroria, 3 akuza për Alda Klosin. Dyshohet se inskenoi vjedhjen dhe u përfshi në pastrimin e parave.

Një ditë pas arrestimit, Prokuroria e Tiranës ka ngritur 3 akuza ndaj ish-zyrtares Alda Klosi. 41-vjeccarja dyshohet se e inskenoi vetë vjedhjen dhe se është përfshirë në pastrimin e parave të krijuara nga aktivitete të paligjshme.

Kapen 6 kg heroinë e kokainë në Tiranë. Në krye të rrjetit, një grua. 4 persona në pranga.

Gjashtë kilogramë heroine dhe kokainë si dhe një shumë e madhe parash sekuestrohen nga policia gjatë një aksioni të zhvilluar në Tiranë. Në pranga ranë 4 persona, mes tyre edhe drejtuesja 40-vjeccare e grupit kriminal.

Escobar: Shqipëria po ecën shumë mirë, një nga partnerët tanë më të besuar në Nato.

I dërguari i Uashingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Eskobar thotë se Shqipëria po ecën shumë mirë në rrugën e saj drejt BE-së. Ai e konsideron vendin tonë si një prej aleatëve më të besuar të Shteteve të Bashkuara në NATO.

Berisha: Prokurrorë e gjyqtarë, bashkëpunëtorë në aferën Rama-McGonigal. Protesta për të dërë drejtësi.

Sali Berisha thotë se në çështjen “McGonigal” janë përfshirë edhe prokurorë e gjyqtarë, emrat e të cilëve do t’i bëjë të ditura në komisionin hetimor. Ai nenvizon se drejtësinë do e bëjë në protesta dhe se Rama do ketë fatin e ish-zyrtarit të FBI-së.

BE, çmim tavan për naftën ruse, nuk do shitet më shumë se 100 $ për fuçi. Vendimi hyn në fuqi të dielën.

Ambasadorët e vendeve të BE-së vendosën çmime strikte tavan për karburantet që importohen nga Rusia. Duke nisur nga e Diela, nafta e përpunuar dhe benzina nuk do të blihen më shume se 100 dollarë për fuçi.

SHBA rrëzon në Atlantik balonën kineze. Dyshohej se përdorej për qëllime spiunazhi.

Shtetet e Bashkuara rrëzojne balonën kineze të dyshuar se përdorej për spiunazh. Tre aeroporte dhe hapësira ajrore në brigjet e Karolinës së Jugut u mbyll teksa avionët ushtarakë asgjesuan objektin mbi oqeanin Atlantik./tvklan.al