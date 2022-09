Lajme Tv Klan 4 Shtator 2022, ora 19:30

21:01 04/09/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 4 Shtator 2022

Spiker: Reis Cico

Headline 4 Shtator 2022

Rama për “Der Spiegel”: Rusia, e interesuar për konfliktin në Ballkan. Putin po bën gjithçka për të një fitil të ri.

Edi Rama thotë se Rusia është e interesuar për një konflikt të ri në Ballkan dhe se po nxit konflikte për problemet e pazgjidhura. Në një intervistë për gjermanen “Der Shpigel” ai nënvizon se vetëm bashkëpunimi do shërojë plagët e së shkuarës.

Parlamenti nis me agjendë të ngarkuar. Në focus, nisma për spiunët, amnistia fiskale dhe legalizimi I kanabisit.

Nis nesër sesioni i ri parlamentar, i cili çel edhe sezonin e ri politik. Ai pritet të jetë dinamik, për shkak edhe të disa nismave të rëndësishme ligjore siç është paketa për spiunët, legalizimi i kanabisit apo edhe amnistia fiskale.

Hetimet për vrasjen e Ismet Çekores, policia shoqëron 15 persona. Verifikohet e shkuara e djalit.

Shkon në 15 numri i të shoqëruarve për vrasjen Ismet Çekores në Shkodër. Hetuesit nuk kanë mundur ta zbulojnë ende identitetin e autorit, ndërsa janë duke verifikuar te shkuarën e djalit të viktimës i cili është ende në kërkim.

Dyshime se ndaj policëve në Vlorë u qëllua me 2 armë. Të shtënat, gjatë parakalimit të makinës së autorëve.Të tjera detaje janë zbuluar nga ngjarja e së premtes në Vlorë ku u qëllua me armë ndaj 2 efektivëve të policisë. Hetuesit dyshojnë se ndaj tyre është shtënë me 2 armë duke menduar se kanë rënë në pritë gjatë një parakalimi.

Britania përballë krizës energjitike. 3 milionë njerëz do të kalojnë në varfëri në vitin 2022.

Kriza energjetike që ka përfshirë Britaninë mund të çojë vendin në një kolaps ekonomik dhe ne recesion. Sipas parashikimeve të ardhurat për një familje pritet të kalojnë në të njëjtin nivel që ishin në 2003 dhe 3 milion njerëz do bien në varfëri.

Qeveria e Kosovës dorëzon nismën për vetingun e gjyqtarëve e prokurorëve. Kurti: Domosdoshmëri

Ashtu si në Shqipëri edhe qeveria e Kosovës dorëzon në Kuvend nismën për reformë në drejtësi ku përfshihet vetingu i gjyqtarëve e prokurorëve. Kryeministri Kurti tha se ajo është domosdoshmëri për funksionimin e shtetit ligjor.