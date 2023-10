Lajme Tv Klan 4 Tetor 2023, ora 19:30

20:50 04/10/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 4 Tetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 4 Tetor 2023

Parlamentim, dakordësi për rezolutën për Kosovën: Serbia të heqë dorë nga veprimet luftënxitëse

Kuvendi mban më 12 tetor një seancë të posaçme për aktin terrorist të ndodhur në Banjskë të Kosovës. Mazhoranca dhe opozita bien dakord për një rezolutë të përbashkët ku i kërkohet Serbisë të heqë dorë nga veprimet luftënxitëse.

Policët me aplikacione SKY dhe encrochat do të përjashtohen. Forcë kombëtare për sigurinë

Ministri i Brendshëm Taulant Balla paralajmëron me përjashtim nga policia çdo efektiv që do të rezultojë se ka përdorur aplikacionet Sky apo Enkro-chat për të komunikuar me botën e krimit. Ai njoftoi ngritjen e një force kombetare për sigurinë.

Taksim për qeradhënësit që ofrojnë akomodim për turistët. Gjobë deri në 400 euro nëse s’formalizohen

Zbulohen detaje nga ndryshimet që do t’i bëhen ligjit ku çdo person që jep ambiente me qera për turizëm do të duhet të formalizohet. Për ata që do të përpiqen të shmangin taksimin do të ketë gjoba që shkojnë deri në 400 euro.

Luhatjet e euro-s do të vazhdojnë. Sejko: Operatorët valutor të jenë të kujdesshëm

Banka e Shqipërisë parashikon që luhatjet e EURO-s në raport me lekun do të vazhdojnë. Guvernatori Gent Sejko u bën thirrje operatorëve të tregut valutor të jenë të kujdesshëm ndaj ekspozimeve te panevojshme te kursit te kembimit

Publikohen pamjet e momentit të aksidentit me 21 viktima në Itali. Ende mister shkaqet

Publikohen pamjet e aksidentit tragjik në Venecia të Italisë ku humbën jetën 21 persona dhe u plagosën 15 të tjerë. Autoritetet italiane po hetojnë shkaqet e daljes nga rruga të autobusit që më pas ra nga një urë 10 metra e lartë.

Ndryshime në listën e kombëtares për Çekinë, Sylvinho kthen Brojën dhe Goleadorin Muçolli.

Trajneri Silvinjo pritet të publikojë të enjten listën e lojtarëve që do të grumbullojë për ndeshjen qe do te luhet kunder Cekise me 12 tetor. Tv Klan mëson se tek kuqezinjtë rikthehet Broja edhe mesfushori goleador Arbnor Muçolli.

