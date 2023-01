Lajme Tv Klan 5 Janar 2023, ora 19:30

21:23 05/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 5 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Cico

Headlines 5 Janar 2023

Përplasja fatale në rrugën e Arbrit, një në pranga. Makina e viktimave, 120 m zvarrë

Policia vë në pranga drejtuesin e njërës prej makinave të përfshira në aksidentin me 3 viktima e 4 të plagosur në rrugën e Arbrit. Ai udhëtonte me shpejtësi të larte dhe e mori zvarrë makinën e viktimave për afro 120 metra.

Vrasja e Edmond Papës mund të jetë porositur. Hetohen lidhjet e Albano Velos dhe Andre Bodes

Albano Velo dhe Endriu Bode mund te jene vetëm ekzekutorët e planit për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa. Hetuesit dyshojnë se urdhri u dha nga dikush tjetër dhe po hetojnë lidhjet e autoreve me elemente kriminale.

Rama: Në Prill, kësti i parë i taksës për prodhuesit e energjisë. 3 stadiume në Vlorë, Durrës e Korçë

Kryeministri Rama ben te ditur se kesti i pare per prodhuesit e mëdhenj te energjisë do te mblidhet ne prill dhe se te ardhurat do te shkojnë per shtresat ne nevoje. Ndërsa brenda pranverës hapen 3 konkurse per 3 stadiume te rinj.

Bllokohen operacionet në kardio – kirurgji. Shkak, mungesa e oksigjeneratorëve

Bllokohen operacionet ne kardio-kirurgjinë e Qendrës Spitalore Universitare Nene Tereza. Shkak është bere mungesa e oksigjeneratoreve dhe ne këtë shërbim po kryhen vetëm ndërhyrjet emergjente.

BE: Test Covid-i për kinezët. OBSH vë në dyshim shifrat e Pekinit

Bashkimi Europian rekomandon rikthimin e testeve anti-kovid per shtetasit kineze qe hyjne ne territorin e tij. Organizata Botërore e Shendetesise dyshon se Pekini po jep shifra te pavërteta persa i perket vales se re te infektimeve.

Temperatura anormale në europë, 10 gradë mbi mesataren

Europa po kalon temperature anormale per stinen e dimrit. Termometri regjistron 10 grade mbi mesataren e muajit janar. Ne Shqipëri ky eshte janari i pare pa dëborë ne male, ndersa sinoptikanet thonë se kete vit nuk do te ketë te ftohte polar.

Putin urdhëron 36 orë armëpushim në Ukrainë. Reagon Kievi: Mbajeni hipokrizinë për vete

Presidenti rus Vladimir Putin urdhëron ndaljen e sulmeve ndaj Ukrainës për 36 orë për shkak të Pashkëve Ortodokse duke shënuar armëpushimin e parë që prej nisjes së luftës. Por në anën tjetër Kievi e quajti hipokrizi vendimin e Putin.