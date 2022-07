Lajme Tv Klan 5 Korrik 2022, ora 19:30

Shpërndaje







21:07 05/07/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 5 Korrik 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 5 Korrik 2022

Rama fton holandezët: Investoni në Shqipëri, Ballkani i Hapur zgjeron tregun në 20 mln banorë

Kryeministri Rama fton biznesin holandez te investoje ne Shqiperi, duke garantuar nje klime te mire per sipermarrjet dhe mundesi me te medha me Ballkanin e Hapur, qe e zgjeron tregun e konsumatoreve ne 20 milione banore.

Një 30-vjeçar masakron nënën me thikë. Dyshohet se ishte i dehur

Nje 30 -vjecar tenton te vrase nene e tij pas nje konflikti te castit ne shtepine e tyre ne Fier, duke e qelluar disa here me thike. Dyshohet se ai ishte ne gjendje te dehur. Polica e arrestoi 1 ore pas ngjarjes, afer shtepise se tij.

PS propozon ndryshime në Kodin Rrugor, zgjatet afati i patentës. Shpejtësi e kufizuar për shoferët e rinj

Mazhoranca ka paraqitur disa ndryshime të rëndësishme në Kodin Rrugor, ku parashikohet zgjatja e afati i patentës deri në 15 vjet për personat deri në 70 vjeç. Kufizohet edhe shpjetësia e lëvizjes në rrugë për shoferët e rinj.

Shtrenjtohen çmimet e karburanteve. Bordi rrit naften me 9 Lekë dhe benzinën me 6 Lekë

Bordi i Transparences vendos te ndryshoje serish cmimin e karburanteve ne vend. Vendimi i ri e rrit me 9 leke cmimin e naftes, duke e cuar ne 252 leke per liter, ndersa benzina Shitet me 6 leke me shume. Nuk ndryshon cmimi i gazit

2 viktima dhe 974 infektime në 24 orë. Ekspertët: Numri real është shumë më i madh

Rriten ndjeshëm infektimet me covid në vendin tone, teksa në 24 orët e fundit u shënuan 974 raste të reja, shifra me e larte qe prej shkurtit. Ekspertet thone se numri real i te prekurve eshte disa here me i madh sesa ai qe tregojne testimet.

Thatësira godet Italinë, shpallet gjendja e jashtëzakonshme në 5 rajone të vendit

Qeveria italiane shpall gjendjen e jashtëzakonshme për 5 rajone përreth lumit Po, i cili përbën afërsisht një të tretën e prodhimit bujqësor të vendit, per shkak te thatesires me te rende qe po peson vendi ne 70 vitet e fundit.