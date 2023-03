Lajme Tv Klan 5 Mars 2023, ora 19:30

20:39 05/03/2023

edicioniinformativ ora 19:30 data 5 Mars 2023

Spiker: Reis Cico

Headlines 5 mars 2023

Rritet bilanci i tragjedisë në Larisa, 6 shqiptarë të vdekur. Shqipëria në ditë zie

Shkon në 6 numri i shqiptareve që humbën jetën në aksidentin tragjik ku dy trena u përplasën me njeri-tjetrin në Larisa të Greqisë. Sot Shqipëria është në ditë zie kombëtare në nder të 57 viktimave të kësaj tragjedie.

Berisha mbledh kandidatët për kryebashkiak: Rama është burracak, konfiskoi vulën e PD

Kryedemokrati Sali Berisha akuzon kryeministrin se me një veprim prej burracaku konfiskoi vulën e Partisë Demokratike. Ai thote se pavarësisht kësaj Rama nuk do ja dali pasi opozita do të fitojë më 14 maj. Sot vendimi per menyren e regjistrimit ne KQZ.

Zbardhet dosja, Dan Hutra kërkoi të vriste vëllanë e Vladimir Kurtit. E motra i doli rastësisht para

Zbardhet dosja hetimore për masakrën me 3 gra të vrara dhe 3 të plagosura në Tiranë. Dan Hutra kërkoi të vriste vëllanë e Vladimir Kurtit për nje sherr që kishin patur në burg, por u hakmor ndaj të motrës së tij që I doli rastësisht para

Tritol zyrave të OSHEE-së në vaun e Dejës, vetëm dëme materiale. Policia sekuestron pamjet

Një sasi e konsiderueshme tritoli shpërtheu gjatë natës në oborrin e zyrave të OSHEE-së në Vaun e Dejës. Televizioni Klan siguron pamjet e momentit të shpërthimit të eksplozivit I cili për fat të mirë shkaktoi vetëm dëme materiale.

Mbi 16 mijë pensionistë ende në punë. Ekspertët: Janë të punësuar në sektorin privat

Ndonëse janë në pension, rreth 16 mijë të moshuar kanë zgjedhur që të punojnë ende për të plotësuar nevojat e tyre ekonomike. Ata rezultojnë të punësuar kryesisht në sektorin privat.

“Konde Nast Traveler” rekomandon Shqipërinë, vlerëson ushqimin dhe mikpritjen shqiptare

Revista e njohur e udhëtimeve Kondee Nast Trevëller vlerëson se ushqimi tradicional ka një rol kyç në rilindjen e turizmit në Shqipëri. Prestigjiozja nderkombetare rendit vendet më të veçanta për tu vizituar dhe vë në dukje mikpritjen shqiptare.

Tuzi zgjedh sot kreun e komunës. Partitë shqiptare, në garë me koalicionin e Gjukanoviç

Mbi 12 mijë votues të Tuzit në Mal të Zi janë thirrur sot në votime për të zgjedhur kreun e ri të komunës. Sondazhet favorizojne koalicionin e partive shqiptare dhe koalicionin e partisë së presidentit Milo Gjukanoviç./tvklan.al