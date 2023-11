Lajme Tv Klan 5 Nëntor 2023, ora 19:30

20:56 05/11/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 5 Nëntor 2023

Shqipëria, e para në listen e vëndeve emocionuese të ‘’nacionaë Geographic’’ për 2023.

Shqipëria renditet e para në listën e 30 vendeve më emocionuese që prestigjiozja Nacional Geographic u sugjeron lexuesve të saj për t’i vizituar gjatë 2024. Duke vlerësuar në veccanti Alpet, revista e cilëson vendin tonë si yllin në rritje në Europë.

Dalja nga lista gri shton investimet e huaja. Ekspertët: Ofron më shumë siguri dhe qëndrueshmëri.

Dalja e Shqipërisë nga Lista Gri e pastrimit të parave do të shtojë investimet e huaja. Ekspertët vlerësojnë se vendimi do të ofroje më shumë siguri dhe se do të ketë ndikim pozitiv ne tregun e pasurive të paluajtshme, kryesisht ne bregdet.

Shpërthimi tek karburanti, pranga menaxherit. Akuzohet për shkelje të rregullave të sigurisë teknike.

Policia ka arrestuar menaxherin e pikës së karburantit ku një ditë më parë ndodhi shpërthimi që shkaktoi dy të plagosur. 42-vjeçari që aktualisht ndodhet në spital akuzohet për shkelje të rregullave në përdorimin e lëndëve plasëse dhe djegëse.

Vrasja e biznesmenit Kastrati, lihet në burg Elmir Tufa. Avokati ngre alibinë: Ditën e vrasjes ndodhej në gjykatë.

Gjykata e Fierit lë në burg Elmir Tufën, i akuzuar si i përfshirë në vrasjen e biznesmenit Shkelzen Kastrati dy vite më parë. Gjatë seancës për caktimin e masës, avokati ngriti alibinë se klienti i tij ditën e ngjarjes ka qenë në Gjykatën e Krujës.

Ofensiva e Izraelit nuk ndalet, godet 2500 objektiva në Gaza. Publikohet pamjet e masakres në Festivalin Rinor.

Izraeli vazhdon ofensivën ushtarake, teksa gjatë orëve të fundit ka goditur rreth 2500 objektiva në Gaza. Tel Avivi publikon pamjet e reja të të pasojave të masakrës së Hamasit me 250 të vrarë në festivalin rinor

Sonte finalja e madhe e Love Island Albania. 4 çifte në garë për çmimin 50 mijë Euro.

Nis pas pak ne ekranin e Televizionit Klan finalja e madhe e Love ISLAND ALBANIA, ku 4 çifte vijojnë garën për çmimim e madh prej 50 mijë euro. Spektakli i sotëm pritet të dhurojë shumë emocione dhe surpriza.