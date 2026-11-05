Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 5 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Reis Çiço
Headlines
Progres-raporti, Rama: Shqipëria në kilometrin e fundit të anëtarësimit. De Sousa: Keni ecur përpara
Në marrjen zyrtare të raportit të progresit të reformave, Kryeministri Edi Rama tha se vendi ynë ndodhet në kilometrin e fundit të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Ambasadorja e BE-së theksoi se Shqipëria ka bërë hapa të mëdhenj përpara.
Berisha: Raporti i BE damkos Ramën. Vë gishtin në problemet madhore të autokracisë në Shqipëri
Por kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, thotë se raporti i progresit i Bashkimit Europian damkos kryeministrin Edi Rama. Kreu i opozitës thekson se dokumenti i Brukselit vë gishtin në problemet më madhore të autokracisë në Shqipëri.
Shkon në dy numri i viktimave në Elbasan. Policia: Shpërthimi, nga rrjedhja e gazit
Forcat e kërkimit gjetën të pajetë edhe trupin e 69-vjeçarit që rezultonte i zhdukur, duke e çuar në 2 viktima dhe 10 të plagosur bilancin e shpërthimit të djeshëm në Elbasan. Policia thotë se shkak për ngjarjen është bërë prania e madhe e gazit.
SPAK, 3 shekuj burg për “Plumbin e Artë”. 15 të pandehur për 9 atentate e vrasje
SPAK i kërkoi Gjykatës së Posaçme të dënojë me afro 300 vjet burg 15 personat e akuzuar për disa vrasje dhe atentate si pjesë e dosjes “Plumbi i Artë”. Nuredin Dumani, Erion Alibej dhe Skerdi Tase përfitojnë ulje dënimi si bashkëpunëtorë të drejtësisë.
Republikanët kërkojnë përgjegjësit e humbjes në zgjedhje. Në shënjestër, sekretari i mbrojtjes
Disfata në zgjedhjet e mesit të mandatit po i nxit republikanët të gjejnë përgjegjësit dhe të kërkojnë një kurs të ri politik. Në shënjestër janë sekretari i mbrojtjes dhe ai i shtetit, ndërsa zv./presidenti po shfaqet në krye të lëvizjeve për ndryshim.
Nesër, lista e Kombëtares. Pritet të rikthehet Laçi, Strakosha në dyshim. Në Bjellorusi, pa tifozë
Trajneri Rolando Maran publikon nesër listën e futbollistëve për sfidat me Finlandën dhe Bjellorusinë. Pritet rikthimi i Laçit, ndërsa për Strakoshën do të vendosin mjekët. Ndeshja kundër Bjellorusisë në transfertë do të luhet pa tifozë.
Ronaldo i jep lamtumirën Portugalisë: Nuk ishte e lehtë
Kristiano Ronaldo ka njoftuar se i ka dhënë fund aventurës së tij me kombëtaren e Portugalisë. 41-vjeçari e njoftoi vendimin përmes publikimit të një videoje emocionale në rrjetet e tij sociale. Ai luajti për 23 vite dhe vendosi disa rekorde.
/tvklan.al