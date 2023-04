Lajme Tv Klan 5 Prill 2023, ora 19:30

21:09 05/04/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 5 Prill 2023

Hyn në fuqi rritja e pagave për mjekët, Rama: Më të lartat në rajon.

Kryeministri Rama prezanton reformen e pagave ne sistemin shendetesor, me rritjen e tyre qe hyn ne fuqi prej ketij muaji. Ai thote se kjo i ben mjeket dhe infermieret me pagat me te larta ne rajon. Paralajmëron sanksione për privatët që keqpaguajnë punonjësit

Gati drafti për bastet online. 10 kompani në të gjithë vendin.

Qeveria nxjerr per konsultim projektligjin per lejimin e basteve online. Drafti parashikon licensimin e jo me shume se 10 kompanive ne mbare vendin, ndersa te ardhurat do te shkojne per sportin, kulturen dhe inovacionin.

Detaje për tritolin në Shkozet. Eksplozivi u montua në makinë disa ditë më pare.

Detaje te reja per atentatin me tritol ndaj 37-vjecarit Aldi Mustafa ne Shkozet. Hetuesit thone se eksplozivi ishte montuar ne pjesen e pasme te makines se tij disa dite me pare. Mbeten mister motivet.

Krasniqi në Hagë: Akuzat e Prokurorisë më dhëmbin më shumë se torturat serbe.

Ish -kryetari i Kuvendit te Kosoves Jakup Krasniqi hodhi poshte ne Hage te gjitha akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale. Ai tha se me shume i dhembin keto akuza te fabrikuara se sa torturat serbe gjate kohes se luftes.

1 në 6 persona në botë të prekur nga infertiliteti. Mjekët: Rritje edhe në Shqipëri.

Organizata Boterore e Shëndetësisë ngre shqetësimin për rritje të infertilitetit. Ekspertët thonë se 1 në 6 persona është i prekur nga ky fenomen që po perhapet edhe në Shqipëri, ndërsa zbulojnë edhe shkaqet e tij.

Al-Hilal i ofron mbi 400 mln në vit, Messi refuzon edhe zgjedh Europën.

Lionel Messi refuzon oferten e klubit Al – Hilal. Sauditet i propozuan nje page marramendese, prej me shume se 400 milionesh euro ne vit, por argjentinasi zgjedh te vazhdoje te luaje ne Europe.

/tvklan.al