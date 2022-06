Lajme Tv Klan 5 Qershor 2022, ora 23:00

Shpërndaje







23:57 05/06/2022

Spiker: Drini Zeqo

Ekskluzive/ Pamjet e grabitjes së bankës në Koplik. Arrestohen 3 autorët e ngjarjes

Televizioni Klan siguron ekskluzivisht pamjet e grabitjes së ndodhur në një bankë në Koplik më 9 maj. 3 autorët, tashmë të arrestuar nga policia, hynë të maskuar dhe të armatosur duke marrë në sportelet e bankës mbi 15 mije euro.

Dalin shifrat, si krimi “investon” në prona e biznese. SPAK sekuestron 17 llogari bankare

Brenda një viti janë sekuestruar me vendim gjykate 17 llogari bankare në vlerën e mbi 3 milionë eurove. SPAK ka bllokuar pasuri të paluajtshme dhe dhjetëra makina, burimi i të cilave janë nga të ardhurat e aktiviteteve kriminale.

Sezoni turistik nis me rrugë të bllokuara. Radhe kilometrike në akset kryesore

Fundjava e parë e qershorit që shënon edhe nisjen e sezonit turistik në vend i gjeti të bllokuara akset kryesore rrugore që lidhin qytetet me bregdetin. Radhe kilometrike u shënuan në dalje të Vlorës, por edhe në Durrës, Lezhë e Tiranë.

Mali i Zi drejt legalizimit të kanabisit. Do lejohet përdorimi vetëm për qëllime mjekësore

Edhe Mali i Zi po shkon drejt legalizimit të kanabisit për qëllime mjekësore. Disa parti të koalicionit qeverisës, përfshirë edhe ajo e kryeministrit Dritan Abazoviç kane njoftuar se po bëjnë gati projektligjin.

NATO i tregon “muskujt” Rusisë në Baltik. Putin: Armët perëndimore në i thyejmë si arrat

NATO nisi këtë të diel, stërvitje të mëdha detare në ujërat e Baltikut, për t’i dhënë Rusisë një paralajmërim në rast se preken kufijtë e aleancës. Por Vladimir Putin thotë se “do t’i thyejë si arrat”, armët perëndimore në Ukrainë.

Një ditë përpara sfidës me Islandën, Reja mban surprizë formacionin e parë

Kombëtarja e futbollit po bëhet gati për ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve, kundër Islandës, takim që do të luhet në Reikjavik. Mbetet ende e paqartë cili do të jetë formacioni me të cilin trajneri Edi Reja do të nisë ndeshjen.