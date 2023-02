Lajme Tv Klan 5 Shkurt 2023, ora 19:30

Shpërndaje







21:07 05/02/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 5 Shkurt 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 5 Shkurt 2023

Alda Klosi shtrohet në spital pas arrestimit. Ish-zyrtarja kyç gojën për akuzat e Prokurorisë.

Dy ditë pas arrestimit, ish-zyrtarja, Alda Klosi shfaq probleme shëndetësore dhe përfundon në spital. Ajo ka refuzuar të japë shpjegime për hetuesit të cilët kanë kryer një tjetër kontroll në banesën e saj, por pa mundur të gjejnë prova të tjera.

Zbulohet fotoja e Brikena Orakullit, drejtonte një grup shpërndarësish droge.

Dalin detaje të reja nga hetimet për grupin e shpërndarësve të drogës në kryeqytet që drejtoheshin nga 40-vjeçarja, Brikena Frakulli. Ajo furnizohej me kokainë dhe heroinë nga person i vënë tashmë nën hetim nga policia.

Kandidatët e parë të PS-së për vendoret. Vlora mbetet në pikëpyetje.

Në Partinë Socialiste ka nisur më herët puna për zgjedhjet lokale ku janë mësuar edhe disa nga emrat që do garojnë në 14 maj. Pritet të konfirmohen bashkiakët aktuale në Tiranë, Durrës, Elbasan e Lezhë ndërsa në pikëpyetje mbetet Vlora.

I ftohti siberian mbërthen Shqipërinë. Kulmi arrin të martën dhe të mërkurën me minus 10 gradë Celsius.

I gjithë vendi është përfshirë nga një masë e ftohtë ajrore me origjinë siberiane, duke shkaktuar probleme me ngricat dhe furnizimin me energji në shumë zona. Kulmi arrin të martën dhe të mërkurën me minus 10 gradë celsius.

Sëmundjet kronike në rritje. Duhanpirja, obeziteti, tensioni dhe diabeti faktorët kryesorë.

Duhanpirja, obeziteti, hipertensioni dhe diabeti janë 4 faktorët kryesorë që po ndikojnë në rritjen e sëmundjeve kronike jo të transmetueshme në popullatën shqiptare. Specialistët thonë se qarqet më të prekura nga këto sëmundje janë Korca, Berati, Lezha dhe Gjirokastra.

Përmbyset autobusi në Turqi. 8 persona humbin jetën dhe 35 mbetën të lënduar.

8 persona humbën jetën dhe 35 të tjerë u plagosën teksa një autobus udhëtarësh u përmbys pranë qytezës së Bodrumit në Turqi. Dyshohet se shkak për ngjarjen e rëndë është bërë edhe moti i keq.

/tvklan.al