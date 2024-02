Lajme Tv Klan 5 Shkurt 2024, ora 23:40

08:41 06/02/2024

Spiker: Redi Prifti

Headlines 5 Shkurt 2024

Tensione në Kuvend, deputetët demokratë përplasen me Gardën. Opozita proteston.

Zgjati vetëm pak minuta seanca e sotme e Kuvendit, e cila u shoqërua sërish me tensione. Deputetët demokrat u përplasën me Gardën e cila i pengoi të hyjnë në sallë, ndërsa nuk munguan incidentet as në protestën para Kuvendit.

Linjë kabllore nënujore me Egjiptin, Rama: Projekt ambicioz për t’u bërë kampionë të inovacionit.

Shqipëria firmosi marrëveshjen për ndërtimin e një linje kabllore nënujore të shkëmbimit të të dhënave me Egjiptin.

Kryeministri Rama thotë se ky projekt është një hap më shumë për Shqipërinë, kampione të inovacionit në rajon.

Tritol nga Kosova për grupet kriminale, 3 në pranga. Gjenden armë dhe 46 kg eksploziv.

3 persona vihen në pranga ndërsa 2 të tjerë shpallen në kërkim si pjesë e një rrjeti që trafikonte armë dhe lëndë eksplozive nga Kosova me qëllim shitjen tek grupet kriminale. Policia gjeti 46 kilogram eksploziv të fshehur në kuti lëngjesh frutash.

Eksplozivi ndaj noteres ishte i porositur. Tv Klan siguron pamjet që identifikuan autorët.

Shpërthimi me eksploziv në zyrën e një notereje në Tiranë ishte i porositur. Policia arriti të identifikojë autorët dhe të vërë në pranga 3 prej tyre. Televizioni Klan ka siguruar pamjet e lëvizjes së autorëve pas ngjarjes duke fshehur motorin e përdorur.

Mbahet në Romë takimi ‘’Miqtë e Ballkanit Perëndimor’’, Tajani: Integrimi në BE, para 2030.

Mbahet në Romë takimi i ministrave të Jashtëm të grupit “Miqtë e Ballkanit Perëndimor, ku i pranishëm ishte edhe kryediplomati, Igli Hasani. Zv/kryeministri italian Antonio Tajani thotë se integrimi i rajonit ne BE duhet të ndodh para 2030.

BSH: Qytetarë e biznese po marrin më shumë kredi. Vlera më e lartë historike e dhënë nga sektori bankar.

Dhjetori i vitit të kaluar shënoi një rekord të marrjes së kredive si nga qytetarët ashtu edhe nga bizneset. Banka e Shqipërisë raporton se bankat kanë mbështetur më tepër industrinë përpunuese, sektorin energjetik dhe ndërtimin.

Mbreti Charles III diagnostifikohet me kancer. Shtyn detyrat shtetërorë.

Mbreti Charles i Tretë i Mbretërisë së Bashkuar është diagnostikuar me kancer. Pallati mbretërore bëri të ditur se monarku ka nisur këtë të hënë trajtimin mjekësor dhe se është këshilluar të shtyjë angazhimet e tija shtetërore.

