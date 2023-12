Lajme Tv Klan 6 Dhjetor 2023, ora 19:30

20:43 06/12/2023

6 Dhjetor 2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 6 Dhjetor 2023

Marrëveshja me Italinë për emigrantët, Balla: Jo personave me precedent. PD e dërgon në kushtetuese.

Kuvendi nis diskutimin në komisione të marrëveshjes për emigrantët me Italinë. Ministri i Brendshëm Balla thotë se në Gjadër nuk do të ketë persona me precedentë. PD e çon draftin në Kushtetuese, por qeveria thotë se ai ka kaluar çdo filtër.

Lista e zonave të mbrojtura natyrore do të rishikohet. Rama: Ekuiliber mes natyrës dhe zhvillimit ekonomik.

Kryeministri Rama thotë se lista e zonave të mbrojtura natyrore do të rishikohet. Në një aktivitet për lumin Vjosa ai tha se në vendimmarrjen e re do të kihet parasysh mbrojtja e natyrës, por edhe zhvillimi ekonomik i zonave.

Blendi Teta mohon autoresinë në vrasjen e Malkos: Ervis Martinajme mori peng pas ngjarjes.

4 vjet nga vrasja e Santiago Malkos, i dënuari Blendi Teta ka mohuar sërish që ai të ketë lidhje me ngjarjen. Para gjykatës ai ka treguar se pak ditë pas vrasjes është marrë peng nga Ervis Martinaj, i cili i kërkonte vendndodhjen e vëllezërve Duka.

Putin pritet me nderime në Lindjen e Mesme. Takim me princin saudit për naftën dhe luftërat.

Presidenti rus Vladimir Putin ndërmerr një vizitë Lindjen e Mesme ku është pritur me nderime. Me interes shihet takimi i tij me princin e kurorës së Arabisë Saudite për çështjen e çmimit të naftës, por edhe luftërat në Gaza dhe Ukrainë.

Tradita e lashtë shqiptare e shtegëtimit të bagëtive futet ne listën e UNESCO.

Tradita e lashtë shqiptare e shtegtimit të bagëtive në verë dhe dimër është futur në listën e pasurive të Uneskos. Mbledhja e fundit dha aprovimin për dosjen e Shqipërisë, pjese e se cilës ishin këngët, instrumentet, veshjet dhe kulinaria.

Kombëtarja zgjedh vendin e qëndrimit, do të vendoset në një kompleks në Dortmund.

Kombëtarja shqiptare e futbollit zgjedh një kompleks në Dortmund si qendrën e saj të qëndrimit gjatë europianit të vitit të ardhshëm. Kompleksi ka një eksperiencë të gjatë në grumbullimet e klubeve dhe kombëtareve.

/tvklan.al