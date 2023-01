Lajme Tv Klan 6 Janar 2023, ora 19:30

21:01 06/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 6 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Ciço

Andrew Bode u pajis me pasaportë 1 ditë para shpalljes në kërkim për vrasjen e Papës.

Andrew Bode u pajis me pasaporte vetem 1 dite perpara se policia ta shpallte ne kerkim per vrasjen e biznesmenit Edmond Papa. Ai dyshohet se e ka perdorur pasaporten per te levizur jashte vendit, ndersa ka kaluar kufirin ilegalisht.

Vrasja e të riut nga Kukësi, policia gjen pamjet filmike në shtëpinë e “Korbës” .

Policia e Kosoves bastis shtepite e Dibran Hoxhajt dhe 5 personave te tjere te arrestuar per vrasjen e Visar Cengut nga Kukesi. Dyshohet se mes materialeve te sekuestruara te jene edhe pamjet e kamerave qe filmuan vrasjen.

Veliaj; 5-0 me 14 maj në qarkun e Tiranës. Kryebashkiaku zbulon prioritetet e 2023.

Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj, deklaron se mazhoranca do t’i fitoje zgjedhjet ne qarkun e Tiranes me nje rezultat 5 me 0. Ne nje interviste per Tv Klan ai zbulon edhe projektet e medha te investimeve per kete vit.

Frika nga varianti i ri i covid-19. Nis mbikqyrja e personave qe udhëtojnë jashtë.

Varianti i ri i Covid -19 po alarmon serish boten, per shkak te transmetueshmerise se larte qe ka. Ne Shqiperi, epidemiologet e ISHP thone se po mbahen nen vezhgim personat qe kthehen nga udhetimet jashte vendit.

Trazira në meksikë pas arrestimit të djalit të “El Chapo”, vriten disa ushtarë.

Dhune dhe kaos ne shtetin federal te Sinaloas ne Meksike, pas arrestimit te djalit te “El Chapo”, drejtuesit te kartelit famekeq te droges. Narkotrafikantet kane sulmuar me arme policine dhe ushtrine duke lene te vrare disa ushtare.

Shuhet Gianluca Villa. Ish-sulmuesi italian vunate nga një sëmundje e rëndë.

Shuhet ne moshen 58 -vjecare ish -sulmuesi italian Xhanluka Viali. Ai nderroi jete ne nje spital te Londres, ku humbi betejen me nje semundje te rende, te cilen e kishte zbuluar 5 vjet me pare./tvklan.al