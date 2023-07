Lajme Tv Klan 6 Korrik 2023, ora 19:30

20:44 06/07/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 6 Korrik 2023

Kryeministri Rama nis turin në Ballkan. Mesazh Kurtit: Me kanun edhe hasmit i hapet dera

Kryeministri Edi Rama nisi sot turin e vizitave ne 5 kryeqytete te Ballkanit. Ai u takua në Prishtinë me Osmanin dhe Konjufcën, por jo me Kurtin edhe pse më herët nga Shkupi atij i kujtoi Kanunin se edhe hasmit i hapet dera.

Gjermania ndërpret bashkëpunimin me Kosovën në disa fusha për shkak të tensioneve

Edhe Gjermania del kundër qeverise Kurti. Berlini njofton se ka kufizuar bashkëpunimin me Kosovën ne disa fusha per shkak te mospërmbushjes se kërkesave te Bashkimit Europian per shtensionimin e situatës ne veri te vendit.

Lefter Koka shfaqet për herë të parë në Gjykatë, kërkon heqjen e të gjitha akuzave

Ish-ministri Lefter Koka shfaqet për here te pare ne gjykate pas 19 muajsh ne burg. Së bashku me ish-deputetin Alqi Bllako ata bënë mbrojtjen për çështjen e inceneratorit te Elbasanit duke kërkuar rrëzimin e te gjitha akuzave te ngritura nga SPAK.

Hapet testamenti i Berlusconi-t. Pasuria ndahet mes pesë trashëgimtarëve

Hapet testamenti i ish-kryeministrit italian Silvio Berluskoni, i cili ndërroi jetë në moshën 86-vjeçare. Pasuria prej 3.8 miliardë eurosh është ndarë në mënyrë jo shumë të barabartë mes 5 fëmijëve, ku prioritet kanë pasur ata të martesës së parë.

UEFA vendos çmime tavan për biletat e miqve: Jo më shumë se 75 euro në Champions

UEFA vendos çmime tavan për tifozët miq në kompeticionet europiane për klube. Në një ndeshje të Champions League nuk do të ketë bileta më të shtrenjta se 75 euro për mbështetësit në transfertë. Vendimi hyn në fuqi që prej sezonit 2023-2024.

