Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 6 Maj 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 6 Maj 2025

Celibashi: 115 kallëzime për 11 Majin, 35 në hetim. 21 mijë zarfa nuk kanë mbërritur në diasporë

Kryetari i KQZ-së, Ilirjan Celibashi, zbulon se për zgjedhjet e 11 majit janë depozituar 147 kallëzime penale, 35 prej të cilave janë nën hetim nga SPAK. Ai tha gjithashtu se 21 mijë zarfe nuk kanë mbërritur ende tek votuesit e diasporës.

Rama, thirrje emigrantëve të Greqisë: Nëse do hidheni në kënetë, mos votoni fare. Do krijojmë fuqi të madhe

Kryeministri Edi Rama u bën thirrje emigrantëve në Greqi që të dorezojnë zarfat me votat. Ai tha se diaspora duhet te votoje Partinë Socialiste për të krijuar një fuqi të madhe pas 11 majit, ose të mos votojë fare nëse mbështet Partine Demokratike.

Berisha në Berat: Fitorja më afër se kurrë. PD: 466 mijë persona rrezikojnë të drejtën e votës. Të zgjatet afati i vlefshmërisë së “ID”

Kreu i PD-së, Sali Berisha mbylli fushatën në Berat ku deklaroi se fitorja e opozitës është më afër se kurrë. Ndërkohë selia blu ngre shqetësimin se mbi 466 mijë qytetarë nuk do të kenë mundësi të votojnë për shkak të skadimit të kartave te identitetit.

“Giro d’Italia”, zbardhet harta me rrugët që do të bllokohen 4 ditë. Policia: 3500 efektivë në terren

Policia Rrugore zbardh hartën e rrugëve që do të bllokohen nga 8 deri në 11 maj në Tiranë, Durrës e Vlorë, për shkak të garës ciklistike “Xhiro D’Italia”. Mbi 3 500 efektivë do të jenë në terren, ndërsa policia thotë se gara nuk do të cenojë zgjedhjet.

LDK e Abdixhikut refuzon Albin Kurtin: Qeveri kombëtare tranzicioni, s’i tradhtojmë votuesit

Lidhja Demokratike e Kosoves refuzon ftesën e Albin Kurtit për një koalicion qeverisës. Kryetari Lumir Abdixhiku propozon krimin e një qeverie kombëtare tranzicioni, për të nxjerrë vendin nga kriza institucionale që ka hyrë pas zgjedhjeve të shkurtit.

Shmanget kriza, Merz zgjidhet kancelar. Siguroi shumicën në raundin e dytë të votimit

Fridrih Merz është zyrtarisht kancelari i ri i Gjermanisë. Pas dështimit të paprecedentë të raundit të parë të votimit këtë të martë, kabineti qeveritar i propozuar prej tij mori shumicën e nevojshme të votave në Bundestag.

Përcaktohet sot finalisti i parë në Champions. Inter dhe Barcelona përballen në San Siro

Përcaktohet sot finalisti i parë i këtij sezoni në Champions League. Në stadiumin San Siro të Milanos pritet një përballje e fortë mes Interit dhe Barcelonës pas barazimit 3 me 3 javën e kaluar në ndeshjen e parë të zhvilluar në Spanjë.

/tvklan.al