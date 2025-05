Lajme, #edicioniinformativ ora 23:40, 6 Maj 2025 #TvKlan #klanlajme

Celibashi: 147 kallëzime për 11 Majin, 35 në hetim. 21 mijë zarfa nuk kanë mbërritur në diasporë

Kryetari i KQZ-së, Ilirjan Celibashi, zbulon se për zgjedhjet e 11 majit janë depozituar 147 kallëzime penale, 35 prej të cilave janë nën hetim nga SPAK. Ai tha gjithashtu se 21 mijë zarfe nuk kanë mbërritur ende tek votuesit e diasporës.

Rama: Berisha do skllever, jo njerëz të lirë. Të bëjmë sëbashku sprintin drejt lavdisë

Kryeministri Edi Rama ishte në Elbasan, Librazhd dhe Kavajë, ku kërkoi mbështetjen e shqiptarëve më 11 maj për të bërë sëbashku sprintin drejt lavdisë. Ai tha se Berisha do skllevër që i binden dhe jo njerëz të lirë që gëzojnë mbështetjen e popullit.

Berisha: Fitorja e opozitës, më afër se kurrë. Bandat po punojnë për Ramën.

Kreu i PD-së, Sali Berisha mbylli fushatën në Berat dhe Durrës ku deklaroi se fitorja e opozitës është më afër se kurrë. Ai denoncoi bandat që tha se janë vënë në shërbim të grabitjes së zgjedhjeve për mandatin e katërt të Edi Ramës.

“Giro d’Italia”, zbardhet harta me rrugët që do të bllokohen 4 ditë. Policia: 3500 efektivë në terren

Policia Rrugore zbardh hartën e rrugëve që do të bllokohen nga 8 deri në 11 maj në Tiranë, Durrës e Vlorë, për shkak të garës ciklistike “Giro D’Italia”. Mbi 3 500 efektivë do të jenë në terren, ndërsa policia thotë se gara nuk do të cenojë zgjedhjet.

LDK e Abdixhikut refuzon Albin Kurtin: Qeveri kombëtare tranzicioni për të dalë nga kriza

Lidhja Demokratike e Kosoves refuzon ftesën e Albin Kurtit për një koalicion qeverisës. Kryetari Lumir Abdixhiku propozon krimin e një qeverie kombëtare tranzicioni, për të nxjerrë vendin nga kriza institucionale që ka hyrë pas zgjedhjeve të shkurtit.

Shmanget kriza, Merz zgjidhet kancelar. Siguroi shumicën në raundin e dytë të votimit

Fridrih Merz është zyrtarisht kancelari i ri i Gjermanisë. Pas dështimit të paprecedentë të raundit të parë të votimit këtë të martë, kabineti qeveritar i propozuar prej tij mori shumicën e nevojshme të votave në Bundestag.

