Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 6 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Reis Çiço
Headlines
Rama çel udhën e dialogut online me protestuesit: Akullt artificiale do të shkrihen
Kryeministri Rama çel platformën online të dialogut me studentët dhe protestuesit, e cila do të jetë aktive 24 orë. Ai tha se ishte i bindur se do të shkrihen edhe akujt e vendosur artificialisht nga ata që kërkojnë t’i imponohen shoqërisë.
Berisha bën thirrje për protestën e së shtunës: Bashkëpunim me çdo parti opozitare
Një ditë përpara protestës kombëtare të së shtunës, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, bën thirrje për pjesëmarrje masive në mbështetje të kauzës së studentëve. Berisha u shtriu dorën e bashkëpunimit të gjitha partive të spektrit opozitar.
Ambasadori i SHBA zbardh 3 prioritetet në Shqipëri: Forcim të mbrojtjes, rritje të investimeve, luftë krimit
Ambasadori amerikan në Shqipëri, Erik Uendt, ka prezantuar prioritetet e punës së tij në Shqipëri. Në një mesazh të veçantë, ai thotë se në fokus do të jetë puna për forcimin e mbrojtjes, rritja e investimeve dhe lufta kundër krimit të organizuar.
Rreth 58% e popullsisë në Shqipëri në moshë pune. Eurostat: Tirana mbi mesataren e BE-së
Eurostat raporton se gati 58% e popullsisë në vendin tonë është në moshë pune, një shifër kjo e përafërt me atë të BE-së. Sa u përket qarqeve, kryeson Tirana, që numëron mbi 60% të popullsisë nga 20 deri në 64 vjeç.
Fitorja e demokratëve shkakton “tërmet” në bursa. Triliona dollarë humbje për kompanitë
Triliona dollarë humbje për kompanitë e Inteligjencës Artificiale për shkak të tronditjes së bursave. Rënia erdhi pas fitores së demokratëve në zgjedhjet e Kongresit amerikan, pasi ata kanë paralajmëruar ashpërsimin e rregullave për këtë fushë.
Maran shpall listën për Finlandën dhe Bjellorusinë. Ismaili, risi. Balliu s’vjen më
Trajneri Maran publikoi sot listën me 27 futbollistë për dy ndeshjet e fundit të Ligës së Kombeve. Italiani ka konfirmuar shumicën e lojtarëve, teksa e vetmja risi është mbrojtësi i Dinamos, Ismaili. Ivan Balliu mbyll aventurën me kuqezinjtë.
/tvklan.al