Lajme Tv Klan 6 Qershor 2023, ora 23:35

00:31 07/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:35 data 6 Qershor 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 6 Qershor 2023

Arrestohet ish-kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Pranga edhe 9 ish-zyrtarëve

Ish-kryetari i bashkise se Durrësit Vangjush Dako eshte arrestuar nga policia me urdhër te SPAK qw e akuzon pwr shpwrdorim detyre nw 2 raste. SPAK lëshon urdher – arreste edhe per 9 ish -zyrtare te tjere te kesaj bashkie.

Rama: Kemi hyrë në një fazë të re. Për herë të parë po goditen njerëz të lidhur me pushtetin

Kryeministri Rama deklaron se drejtesia ka hyre ne nje faze te re, pasi per here te pare ne historine e vendit po goditen njerez te akuzuar per korrupsion qe jane te lidhur me pushtetin. Rama thote socialistet duhet te ndihen krenare Partine e tyre.

Tenderi në MSH, lirohet biznesmeni i arrestuar. Gjykata e posaçme mban në burg inxhinierin

Gjykata e posacme liron nga burgu administratorin e kompanise qe akuzohet se i dha rryshfet per nje tender Sekretares se Pergjithshme te Ministrise se Shendetesie. Inxhinieri mbetet ne burg, ndersa SPAK vijon hetimet.

Dyndje të re shqiptare në Angli? “The Telegraph“ publikon sondazhin e Ambasadës Britanike

Gazeta britanike “The Telegraf” paralajmeron nje tjeter fluks te emigranteve shqiptare ne Angli. Ajo publikoi te dhena te nje sondazhi te ambasades britanike ne Tirane, ku thuhet se gjysma e te rinjve te Kukesit jane gati te largohen.

Escobar: SHBA e ka me Kurtin, jo me Kosovën. Asociacioni do të bëhet, pyetja është se me kë

Gabriel Eskobar deklaron ne Prishtine se Shtetet e Bashkuara nuk i kane qendrimet kritike me Kosoven, por me Albin Kurtin, per te cilin tha se nuk e ka instiktin e bashkepunit. Ai u shpreh se Asociacioni do te behet, por pyetja eshte se me ke.

Euro 2024, kombëtarja nis stërvitjen për ndeshjen e 17 Qershorit me Moldavinë në Tiranë

Kombetarja nis stervitjen per ndeshjen qe do te luaje kunder Moldavise me 17 qershor ne “Air Albania”, per eliminatoret e Kampionatit Europian. Ne diten e pare ne fushe zbriten vetem 15 nga 26 futbollistet e grumbulluar.

