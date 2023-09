Lajme Tv Klan 6 Shtator 2023, ora 23:15

00:16 07/09/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:15 data 6 Shtator 2023

Spiker: Redi Prifti

Përmbytjet në Greqi, 1 shqiptar mes viktimave. Stuhia “Daniel” shkakton 10 të vdekur në Ballkan

Përmbytjet katastrofike që përfshinë Greqinë i marrin jetën edhe një 51-vjeçari shqiptar në Volos. Stuhitë e tërbuara u zhvendosën gjatë natës drejt Turqisë duke shkaktuar 11 viktima dhe disa të zhdukur në gjithë Ballkanin.

Vera 2023, më e nxehta në histori. Agjencia e BE konstaton rekorde temperaturash të ajrit

Agjencia e Bashkimit Europian për ndryshimet klimatike arrin në përfundimin se vera e këtij viti mund të ketë qenë më e nxehta në historinë e njerëzimit. Studimi bazohet tek matjet e temperaturës së sipërfaqes së deteve dhe ajrit.

Rriten kërkesat e të huajve për turizëm në vjeshtë. Interes jo vetëm për detin

Operatorët turistikë thonë se edhe me mbylljen e sezonit veror mbetet i lartë interesi i të huajve për të vizituar Shqipërinë. Prenotimet nuk janë vetëm në zonat bregdetare, por edhe në ato malore si dhe në parqet historike.

Inceneratori i Fierit, Koka vetshpallet i pafajshëm: SPAK ka fshehur prova

Ish-ministri Lefter Koka hedh poshtë akuzat për inceneratorin e Fierit dhe vetëshpallet i pafajshëm. Para gjykatës ai pretendoi se nuk ka lidhje me biznesmenët e inceneratorëve dhe se SPAK ka fshehur provat për të favorizuar të tjerët.

Shqipëria në Çeki, Sylvinho: Fiton ai që gabon më pak, duhet përqëndrim i lartë

Shqipëria zhvillon stërvitjen e parë në Pragë para përballjes me Çekinë. Trajneri Silvinjo thotë se është i kënaqur edhe me 1 pikë, ndërsa thekson për të arritur te rrezultati pozitiv duhet përqendrim i madh në lojë. Per kuqezinjtë mungon Qazim Laçi

Ndërron jetë Ferid Murati, nobelisti shqiptaro-amerikan që zbuloi viagrën

Ndërron jetë në moshën 86-vjeçare Ferid Murati, mjeku i njohur amerikan me origjinë shqiptare. Fituesi i çmimit Nobel në Mjekësi njihet si shkencëtari që kontribuoi në zbulimin e elementit thelbësor për ilaçet e zemrës, por edhe të Viagrës.

“Love Island Albania”, 1.6 mln shikime në YouTube. Thyen rekorde në rrjetet sociale.

Vijon të thyejë rekorde shikueshmërie spektakli i dashurisë “Love Island Albania” në Tv Klan. Në vetëm në 3 dite transmetim ky program ka rrëmbyer mbi 1.6 milion shikime në youtube duke shënuar një sukses edhe në rrjetet sociale.

