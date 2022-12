Lajme Tv Klan 7 Dhjetor 2022, ora 19:30

21:16 07/12/2022

Spiker: Reis Cico

Headlines 7 Dhjetor 2022

Agresori i Berishës, deklarata kontradiktore para hetuesve. Prokuroria kërkon ekspertizë psikiatrike.

Agresori i kryetarit te Partisë Demokratike ka dhënë deklarata kontradiktore përpara hetuesve qe e morën ne pyetje ne spitalin e Traumës. Prokuroria kërkon qe 31-vjecari Gert Shehu t’i nënshtrohet nje ekspertize psikiatrike.

Rama i propozon BE ripërtëritjen e Europës: Plani mund të jetë gati në pranverë.

Kryeministri Rama i propozon Bashkimit Europian nje projekt per ripërtëritjen e kontinentit, duke perfshire Ukrainen e Rusine. Gjate nje takimi ne Bruksel, nje dite pas samitit te Tiranes, ai deklaroi se plani mund te jete gati ne pranvere.

Korrupsioni, vepra më e hetuar nga SPAK. Në 6 muaj, 91 procedime. 56 janë për zyrtarët.

Korrupsioni ze vendin e pare te veprave penale te regjistruara dhe te hetuara nga SPAK gjate ketij vit. Nga 91 procedime, 59 jane per funksionare publike. Por Krimi i Organizuar ka numrin me te larte te te pandehurve.

ShBA kërkon shtyrjen e zgjedhjeve në veri. EULEX, në gatishmëri pas shpërthimeve.

Shtetet e Bashkuara te Amerikes kerkojne shtyrjen e zgjedhjeve ne kater komuna ne veri te Kosoves, si pasoje e rritjes se tensioneve. Pas shperthimeve te ndodhura nje dite me pare, EULEX vendos te shtoje pranine ne keto komuna.

Dështon puçi kundër qeverisë në Gjermani. Policia arreston 25 ekstremistë të djathte.

Policia gjermane zbulon nje plan te nje grupi te ekstremit te djathte per puc shteti ne Gjermani dhe arreston 25 persona qe kishin planifikuar te sulmonin parlamentin dhe ndertesat qeveritare. Dyshohet se grupi ishte i lidhur me Mosken.

Fifa gjobit serbinë. Vendosi hartën e Kosovës me ngjyrat e flamurit serb.

FIFA gjobit me 20 mijë franga zvicerane, Federatën Serbe të Futbollit pasi në dhomën e zhveshjes të kësaj përfaqësueseje u shfaq harta e Kosovës me ngjyrat e flamurit serb. Veprimi i serbëve u ankimua nga Federata e Futbollit të Kosovës.