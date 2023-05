Lajme Tv Klan 7 Maj 2023, ora 19:30

21:06 07/05/2023

#Lajme, edicioniinformativ ora 19:30 data 7 Maj 2023 TvKlan KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 7 Maj 2023

Shqiptari vret me thikë vajzën, një italian dhe plagos ish-bashkëshorten. Shkak është bërë xhelozia.

Një ngjarje në kufijtë e horrorit ka ndodhur në Itali. Një 45-vjeçar shqiptar, i identifikuar si Taulant Malaj pasi vrau me thikë vajzën e tij, një shtetas italian dhe plagosi gruan e tij i flimoi me celular. Shkak per krimin dyshohet se është bërë xhelozia.

Shpërthen bombola e gazit në Kuçovë, humb jetën e moshuara. U bllokua nën rrënoja.

Një grua humbi jetën, ndërsa bashkëshorti i saj u plagos pas shpërthimit të një bombole gazi mengjesin e sotme ne Kuçovë. Nga shpërthimi një pjesë e banesës u shemb duke i bllokuar dy te moshuarit nen rrënoja.

7 mijë qytetarë kërkuan ndihmë ligjore falas, shumica janë gra. Mbizotërojnë çështjet civile.

Rreth 7 mijë persona në pamundësi financiare kerkuan ndihme ligjore për përballjet e tyre gjyqësore gjatë vitit të kaluar. Mbizotërojnë ccështjet civile që kanë të bëjnë me pronat dhe njohja e vjetërsisë në punë.

Popullohen plazhet me turistë, Operatorët: 90% e kapaciteteve të hoteleve, të rezervuara.

Moti i mire dhe i ngrohte ka rikthyer pushuesit në plazhe. Turoperatorët thonë se këtë vit parashikohet një sezon i mirë turistik, pasi gati 90 për qind e kapaciteteve të hoteleve janë rezervuar. Mbizotërojnë turistët nga europa

Masakër në Teksas, vriten 8 persona dhe plagosen 7 të tjerë. Ekzekutohet autori.

Një tjetër masakër ka tronditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngjarja ndodhi në një qendër tregtare, teksa një person qëlloi me armë zjarri duke vrarë tetë persona dhe duke plagosur 7 të tjerë, përpara se të asgjesohej nga policia.