Lajme Tv Klan 7 Nëntor 2022, ora 19:30

Spiker: Reis Çiço

Headlines 7 Nëntor

Presidenti Joe Biden, letër Ramës dhe Begajt: Mbështetje Shqipërisë për mbrojtjen kibernetike.

Presidenti Bajden shpreh mbështetje për mbrojtjen kibernetike te Shqipërisë, ne një letër qe iu dha kryeministrit Rama dhe presidentit Begaj nga ambasadorja amerikane ne OKB, Linda Grinfilld, e cila foli per vizitën e saj ne Tirane edhe ne Opinion, në Tv Klan.

Rama: Çmimi për energjinë s’ndryshon. Nuk ka rritje të gjobave për biznesin e vogël.

Kryeministri Rama premton se çmimi per energjinë elektrike nuk do te ndryshoje. Ai hodhi poshtë edhe lajmet se do te rriten gjobat per biznesin e vogël dhe sqaroi se rritje parashikohet te ketë vetëm per biznesin e madh.

Berisha: Krimi dhe korrupsioni shak i largimit të shqiptarëve.

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha thote se krimi dhe korrupsioni janë shkaktaret kryesore te largimit te shqiptareve nga vendi dhe akuzon kryeministrin Rama se e ka kthyer Durrësin ne portin kryesor te droges ne Europe.

Flet radikali që ngujoi familjen, për 6 vjet me radhë: I ruaja nga e keqja.

Flet radikali qe ngujoi bashkëshorten dhe fëmijët e tij për 6 vjet. Ai deklaroi ne polici se i mbante mbyllur per t’i ruajtur nga e keqja. Tv Klan siguron pamjet qe tregojnë se ai qëndronte i armatosur edhe ne shtëpi.

Deputetët serbë dorëzojnë mandatet. Kurti : Nuk tërhiqem. Rama thirrje për dialog.

Deputetët serbë në parlamentin e Kosovës dorëzojnë mandatet. Kurti thotë se pavarësisht kërkesës së SHBA, nuk do të shtyjë vendimin për targat. Reagon edhe Rama që mbështet planin franko-gjerman dhe kërkon vetëpërmbajtje e dialog.

