Lajme Tv Klan 7 Nëntor 2023, ora 23:50

09:34 08/11/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 7 Nëntor 2023

Emigrantët nga Italia, Rama: Asnjë problem për Shëngjinin. Meloni: Shqipëria po sillet si vend i BE.

Kryeministri Rama sqaron se ngritja e kampit te refugjateve qe do te vijnë nga Italia nuk do te ketë asnjë problem për Shëngjinin. Ndërsa kryeministrja Meloni thotë se me pranimin e tyre Shqipëria po sillet si vend i Bashkimit Europian.

Brukseli: Po kërkojmë informacione nga Italia. Opozita italiane, kundër. Berisha: E pavlefshme.

Bashkimi Europian deklaron se po kërkon informacione nga Italia për marrëveshjen e emigranteve me Shqipërinë. Opozita italiane shprehet kundër, ndërsa ne Tirane, lideri demokrat Sali Berisha e quan atë të pavlefshme.

Dhuna e denoncuar në Stop në kopshtin “Stinët”, merret në pyetje edukatorja. Ministria urdhëron mbylljen.

Policia procedon penalisht edukatoren e kopshtit “Stinët” e cila u denoncua me pamje filmike në emisionin “Stop” në Tv Klan, duke dhunuar barbarisht një fëmije 3 vjeç. Ministria e Arsimit urdhëron mbylljen e kopshtit, pasi nuk kishte licencë.

Vetingu në polici në “ngërç”. Në 6 muaj vetëm 3 vendime nga agjencia e mbikqyrjes policore.

Vetingu i drejtuesve te policisë është në ngërç. Ne 6 muaj, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka dhënë vetëm 3 vendime, duke shënuar një prej ritmeve më të ulëta të vlerësimit të figurave të larta në radhët e uniformave blu.

Netanyahu refuzon kërkesën e presidentit Biden për armëpushim humanitar në Gaza.

Kryeministri izraelit, Beniamin Netanjahu refuzon kërkesën e presidentit amerikan Xho Bajden per nje armëpushim humanitar në Rripin e Gazes. Ai tha se nuk do të ketë ulje të armëve pa u liruar pengjet e marra nga Hamasi.

Boksi ndërkombëtar zbret në Tiranë gjatë Nëntorit. 9 shqiptarë ndeshen me rivalë të huaj.

9 boksierë shqiptarë do të përballen me rivalë nga e gjithë Europa në një event ndërkombëtar që do të mbahet në Tirane gjate festave të nëntorit. Dy ndeshjet kryesore do të vlejnë për titull në federatën WBC.

