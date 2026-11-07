Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 7 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Redi Prifti
Headlines
Sërish përplasje mes protestuesve e policisë. Gurë e ujë me presion para Kryeministrisë dhe “MASH”
Sërish përplasje në protestën kombëtare të thirrur nga opozita në mbështetje të studentëve. Në grumbullimet para Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë, protestuesit qëlluan me gurë e molotovë dhe dogjën disa kazanë mbeturinash, ndërsa policia u përgjigj me ujë me presion.
SPAK çon në gjyq grupin “Çela-Çopja”: 16 persona në akuzë, trafikuan 60 tonë kokainë
SPAK mbyll hetimet dhe dërgon në gjyq 16 persona si pjesë e organizatës kriminale që drejtohej nga Ervis Çela dhe Franc Çopja. Sipas akuzës, mendohet se kjo organizatë ka trafikuar rreth 60 tonë kokainë nga Amerika Latine në Europë.
Shpërthimi i gazit në Elbasan, pallati del i pabanueshëm. 15 familje, të pastreha
Pallati në Elbasan, që pak ditë më parë u përfshi nga një shpërthim që i mori jetën 2 personave, ka dalë i pabanueshëm. Raporti i Institutit të Ndërtimit e ka shpallur godinën me rrezik të lartë publik, duke bërë që 15 familje të mbeten të pastreha.
Rregulla të reja për qiratë ditore. Ekspertët kërkojnë diferencim të taksës sipas zonave
Tregu i qirave ditore në Shqipëri po përballet me zhvillime të rëndësishme fiskale. Ekspertët e tregut imobiliar përshëndesin formalizimin, por kërkojnë një trajtim të diferencuar të taksimit për zonat bregdetare me sezonalitet të kufizuar.
Automjetet e braktisura nëpër rrugë do të hiqen. Nisma ligjore përcakton procedurën që do të ndiqet
Një nismë e re ligjore e ndërmarrë nga Ministria e Mjedisit synon heqjen nga rrugët dhe sheshet e vendit të makinave të braktisura. Sipas draftit, përgjegjësinë për identifikimin dhe heqjen e këtyre automjeteve e ka bashkia.
Sulm me armë në qendër të Krakovës në Poloni, 6 viktima dhe 10 të plagosur. Mister motivet
6 persona humbën jetën dhe të paktën 10 të tjerë u plagosën në një sulm me armë në një treg të qytetit të Krakovës në Poloni. 2 nga viktimat janë gra, ndërsa të lënduar ka edhe policë. Autori u arrestua, ndërsa motivet janë të paqarta.
/tvklan.al