Lajme Tv Klan 7 Prill 2023, ora 23:10

Shpërndaje







00:22 08/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:10 data 7 Prill 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 7 Prill 2023

Rama: brenda 1 viti, paga mesatare 900 euro. Rritje page me 20% edhe per pedagoget.

Qeveria miraton vendimin per rritjen e pages mesatare ne 900 euro brenda 1 viti. Kryeministri thote se ka dakordesi per rritjen edhe ne sektore te tjere, ndersa paralajmeroi daljen nga Arbitrazhi, pasi e quan skandaloz vendimin per Beketin.

Berisha: Dalja nga arbitrazhi, ndëshkim për Shqipërinë. Fitojmë si në zgjedhjet e 92’.

Kryetari i Partise Demokratike thote se dalja nga juridiksioni i Gjykates se Arbitrazhit eshte ndeshkim per Shqiperine dhe pasoje e korrupsionit te qeverise. Berisha shpreh besimin se ne zgjedhjet e 14 majit opozita do te fitoje si ne vitin 1992.

Odihr, 324 vezhgues per 14 majin. Glover: Vemendja te numerimi i votave me korrektesi.

Misioni i ODIHR-it do t’i monitoroje zgjedhjet lokale te 14 majit me 324 vezhgues. Shefja e tij, zonja Odri Glover, deklaroi ne Tirane se vemendja do te perqendrohet tek numerimi me korrektesi i votave te qytetareve.

Inceneratori i Elbasanit/ INTERPOL: Mërtiri dhe Gugallja në Austri. Zoto nuk gjendet.

Interpoli i kthen përgjigje Gjykatës për vendndodhjen e 3 biznesmenëve të inceneratorëve. Interpol thotë se Mërtiri dhe Gugallja ndodhen në Austri, ndërsa Zoto nuk gjendet. Procesi gjyqësor për inceneratorin e Elbasanit shtyhet për në 20 prill

Stormy Daniels: Gati te deshmoj kunder trump, por burgu eshte i tepert.

Aktorja e filmave per te rritur Stormi Daniels shprehet e gatshme per te deshmuar ne gjyqin kunder ish -presidentit Tramp, qe akuzohet se e ka paguar ate per te heshtur, por e konsideron te tepert denimin e tij me burg.

Gjuha shqipe në Harvard. Pjesë e kurrikulave të qytetërimeve të lindjes.

Gjuha shqipe do të studiohet dhe mësohet edhe në Universitetin e Harvardit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është bërë zyrtarisht pjesë e kurikulave të gjuhëve dhe qytetërimeve të lindjes së afërt

/tvklan.al