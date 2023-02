Lajme Tv Klan 7 Shkurt 2023, ora 19:30

21:18 07/02/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 7 Shkurt 2023

Mbi 6300 viktima nga tërmeti në Turqi e Siri. Në garë me kohen për të mbijetuarit.

Arrin ne mbi 6300 numri i viktimave dhe mbi 27 mije ai i te plagosurve nga termeti shakterrimtar qe goditi nje dite Turqine dhe Sirine. Ekipet e emergjences jane ne gare me kohen per ndihmuar te mbijetuarit.

Në kërkim për Inceneratorin e Elbasanit, ndalohet në Vjenë Stela Gugallja.

Ndalohet ne Austri administratorja e kompanise koncesionare te inceneratorit te Elbasanit, Stela Gugallja. Ne Vjene ka nisur nje proces per ekstradimin e saj ne Shqiperi, per t’u perballur me akuzat per korrupsion.

Burg pa afat për Alda Klosin. Avokati: Dëshmia e sanitares, tërësisht e rreme.

Gjykata e Tiranës la në burg pa afat ish -zyrtaren Alda Klosi, për shumat e mëdha të parave që sanitarja Rozeta Dobi thotë se i ka marrë në shtëpinë e saj. Por pala mbrojtëse tha në gjykatë se dëshmia e sanitares Dobi është tërësisht e pavërtetë.

Ambasadorja Kim: SHBA jep 50 milionë USD për mbrojtjen kibernetike të Shqipërisë.

Ambasadorja Amerikane Juri Kim rikonfirmoi mbështetjen e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ndaj sulmeve kibernetike. Uashingtoni do te jape 50 milione dollare per ndertimin e nje arkitekture për sigurinë kibernetike.

Termometri shënon -21 gradë në veri. Bashkia e Tiranës, masa për të pastrehët.

Acari siberian që ka përfshirë vendin ka bërë që termometri të shënojë minus 21 gradë në zonat malore të veriut. Ne Tirane, Bashkia merr masa per t’u ardhur ne ndihme te pastreheve qe rrezikojne nga i ftohti.

Vllaznia mund Kukësin dhe merr vendin e dytë. Teuta fiton me Bylisin, Kastrioti barazon me Erzenin.

Vllaznia ka mundur Kukësin në “Loro Boriçi” dhe ka marrë vendin e dytë të renditjes së Superligës, duke u shfaqur pretendent per titull. Në sfidat e tjera të ditës së sotme Teuta fitoi me Bylysin, ndërsa Kastrioti barazoi me Erzenin.

