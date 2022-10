Lajme Tv Klan 7 Tetor 2022, ora 19:30

21:34 07/10/2022

Spiker: Reis Ciço

Headline 7 Tetor 2022

Rritet me 22 lekë çmimi i naftës, tregtohetme 245 l/litër. Shtrenjtohet edhe benzina me 6 lekë.

Bordi i Transparencës vendos të rritë çmimet e karburanteve në vend. Shtrenjtim të ndjeshëm, prej 22 lekësh pëson nafta që do të tregtohet tashmë në 245 lekë/litri. Edhe benzina është rritur me 6 lekë ndërsa gazi nuk ndryshon.

Cmimi i energjisë nuk ndryshon për tetorin. ERE: Fasha 800 kWh, në fuqi për nëntorin.

Rama: Europa, në prag të një lufte të tretë botërore. Mbështesim Komunitetin Politik Europian.

Kryeministri Rama deklaroi nga Praga për emisionin “Opinion” se Europa ndodhet në prag të një lufte të mundshme, siç do të ishte Lufta e Tretë Botërore. Për këtë arsye, Rama ka shprehur hapur mbështetjen për Komunitetin Politik Europian.

Biden: Kërcënimet e Putin për një katastrofë bërthamore duhen marrë seriozisht.

Rreziku i një katastrofe bërthamore është në nivelin më të lartë që prej krizës së raketave kubane në vitet ’60. Paralajmërimi vjen nga presidenti amerikan Xho Bajden, i cili thotë se kërcënimet e Putinit duhen marrë seriozisht.

Berisha: Primaret, bashkë me aleatët. Meta, mbështet kandidatët tanë, synon këshillat bashkiake.

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha konfirmoi daljen me kandidatë të përbashkët të opozitës në zgjedhjet lokale. Ai tha se Meta do te mbështesë kandidatet e PD-së dhe se do te përqendrohet tek këshilltarët bashkiake.

Dëshmia e vëllezërve Beqiraj: “Katunari” porosity vrasjen e “Manecit” në Sukth.

Dy vëllezërit Beqiraj kanë rrëfyer se porosinë për vrasjen e Arben Mërkurit, i njohur me pseudonimin “Maneci” e morën nga jashtë. Në dosjen e siguruar nga TV Klan thuhet se komunikimi u bë me një aplikacion të veçantë.

Avokatët e të drejtave të njeriut nga Ukraina dhe Bjellorusia marrin çmim Nobel për paqen.

Nobeli i Paqes shkoi për kundërshtarët e Vladimir Putinit, në ditën kur presidenti rus festoi 70-vjetorin. Një i burgosur i Lukashenkos si dhe dy organizata për të drejtat e njeriut, ukrainase dhe ruse janë fituesit e akademisë suedeze