Lajme Tv Klan 8 Gusht 2022, ora 23:00

Spiker: Reis Cico

Headline 8 Gusht 2022

Kapet 1 ton kanabis, po dergohej në Itali me 3 gomone. Në pranga 5 persona

Rreth 1 ton kanabis u sekuestrua në Vlorë gjatë një operacioni të përbashkët mes policisë shqiptare dhe Guardia di Financa të Italisë. 3 shqiptare dhe 2 ukrainas u arrestuan, ndërsa një person tjetër është shpallur në kërkim.

Vijon beteja me flakët, 8 vatra active në vend. Digjet një shtëpi në Berdicë, rrezikojnë të tjera

Vijon beteja me zjarret në vend. 8 vatra janë aktive aktualisht në Shqipëri nga 26 që u shfaqën në 24 orët e fundit. Një shtëpi u përfshi nga zjarri në Bërdicë të Shkodrës ndërsa disa të tjera janë në rrezik. Nën kontroll, situata në Elbasan dhe Mirditë.

PD bën dy propozime për naftën dhe biletat, Berisha: Qeveria të reflektojë ose protesta

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti sot 2 nisma që lidhen me përgjysmimin e taksës së karburantit dhe të subvencionimin e plotë të biletave të transportit. Ai tha se qeveria duhet reflektojë ose do përballet me protesta.

Inflacioni në Korrik preku rekordin 7.5%. Rriten çmimet e pijeve, karburantit e ushqimeve

Inflacioni arriti në 7.5% në muajin korrik duke prekur një nivel rekord. Sipas raportit të fundit të Institutit të Statistikave rritjen më të madhe të çmimeve e shënuan karburantet, ushqimet dhe pijet alkoolike.

Ulje drastike e naftës në bursat ndërkombëtare. Shkaku, frika e recensionit dhe prodhimi nga OPEC

Në bursat ndërkombëtare, nafta e papërpunuar preku nivelet më të ulëta që prej fillimit të Shkurtit, kur nuk kishte nisur sulmi rus në Ukrainë. Çmimi ra sot në 88 dollarë për fuçi, duke humbur të gjitha kuotat e fituara në këto 5 muaj.

Kurti: Rrezikojmë luftë me Serbinë. Pas protestave në Veri qëndron Putin

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk përjashton rrezikun e një lufte me Serbinë. Në një intervistë për mediat italiane ai tha se protestat me barrikada nuk ishin spontane dhe se pas Serbisë qëndron Putini. Reagon Beogradi: Kurti do luftë dhe jo dialog.