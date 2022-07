Lajme Tv Klan 8 Korrik 2022, ora 19:30

Shpërndaje







21:12 08/07/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 8 Korrik 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 8 Korrik 2022

Vritet në një atentat ish-Kryeministri japonez, Shinzo Abe. U qëllua në një takim elektoral

Vritet ne nje atentat ish -kryeministri i Japonise, Shinzo Abe. Ai u qellua pas shpine ne nje tubim elektoral, teksa po mbante nje fjalim qe po transmetohej “live” nga televizionet. Policia arreston autorin. Bota reagon e tronditur nga ngjarja.

Berisha: Protesta, tubim madhështor nuclear. Rama të ms guxojë të prekë votën e lire

Kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, e quan nje tubim madheshtor nuklear protesten e nje dite me pare parpara kryeministrise. Ai i beri thirrje serish kryeministrit Rama qe te mos guxoje te preke me voten e lire.

‘’Ballkani i Hapur’’ vendis ngritjen e një agjencie të përbashkët për investimet e huaja

Shqiperia, Serbia dhe Maqedonia e Veriut rane sot dakord per ngritjen e nje agjencie te perbashket per thitjen e investimeve te huaja, si pjese bashkepunimit ne kuader te projektit “Ballkani i Hapur”. Dakortesia u arrit gjate nje takimi onlin te tre liderve

Zjarr në një shtëpi private në Tiranë, humb jetën një foshnje 6-muajshe

Tragjedi ne nje familje ne Tirane. Nje zjarr i rene ne nje shtepi private prane maternitetit Koco Gliozheni i merr jeten nje foshnje 6-muajshe. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga rrjedhja e nje bombule gazi.

Rriten sërish çmimet e karburanteve. Nafta shitet me 5 Lekë më shtrenjtë, benzina me 6 Lekë



Ka zgjatur vetëm 24 orë ulja e fundit e ccmimit të karburanteve në vendin tonë. Bordi i transparencës i mbledhur sërish të premten rriti me 5 lekë naftën dhe 6 lekë benzinën. Çmimi i gazit mbetet i pandryshuar.

Shi dhe stuhi në zonat bregdetare, largohen pushuesit. Sinoptikanët: Temperaturat ulen me 30 gradë

Reshjet e shiut kane mberthyer gjithe vendin, perfshire zonat bregdetare, duke detyruar pushuesit te braktisin plazhet. Sinoptikanet thone se ne fundjava do te jete e fresket me temperatura qe do te ulen deri ne 30 grade.