Lajme Tv Klan 8 Korrik 2023, ora 22:55

Headline 8 Korrik 2023

Rama shkarkoi Ministrin e Brendshëm, Bledi Çuçi. Në vend të tij shkon Taulant Balla.

Kryeministri Edi Rama shkarkon nga detyra ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi dhe në vend të tij propozon kreun e grupit parlamentar socialist Taulant Balla. Të hënën propozimet për ndryshimet në qeveri i shkojnë Presidentit të Republikës.

Shkrihet komisariati i Krujës pas dhunës barbare. Deputeti Rraja dorëzon mandatin.

Shkrihet i gjithë zinxhiri i drejtuesve dhe zbatuesve ne Komisariatin e policisë së Krujës pas dhunës barbare ndaj 2 personave në Borizanë. Shkon në 8 numri i të ndaluarve nga fisi Rraja ndërsa 6 të tjerë janë shpallur në kërkim.

Po vjen i nxehti Afrikan! Termometri shkon mbi 38 gradë javën e ardhshme

Java e ardhshme sjell në vendin tonë të nxehtin afrikan. Sinoptikanët parashikojnë që temperaturat do të arrijnë mbi 38 gradë celsius duke kapërcyer vlerat normale të muajit. Lajm i mirë për pushuesit që nuk do kenë reshje në zonat bregdetare.

Escobar: Vuçiç, gati të pranojë planin me 3 pika. Shpresojmë të reagojë edhe Kurti

Gabriel Eskobar thonë se presidenti serb Aleksandër Vuçiç është gati të pranojë planin me 3 pika të BE-së për shtensionimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ai tha se shpresonte që të njëjtën gjë do të bëjë edhe Albin Kurti.

SHBA do t’i japë Ukrainës bomba thërrmuese. OKB dhe 100 shtete kanë ndaluar përdorimin e tyre

Ukraina do të furnizohet së shpejti me bomba thërrmuese nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe pse përdorimi i tyre është i ndaluar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe 100 shtete të tjera të botës.

Ndryshon skema e Superligës shqiptare. 4 skuadrat më të mira do luajnë për titullin

Skema e Superligës për sezonin e ardhshëm pritet të ndryshojë. Sipas propozimit të diskutuar me presidentët e klubeve, 4 skuadrat më të mira të kampionatit do të luajnë me njëra – tjetrën për të përcaktuar skuadrën kampione./tvklan.al