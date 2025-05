Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30, 8 Maj 2025 #TvKlan #klanlajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headliines 8 Maj 2025



Gazetari amerikan: Berisha mund të udhëtojë në SHBA. Berisha: U provua që ishin vendime politike e korruptive

Gazetari amerikan Marc Caputo njofton se Departamenti i Shtetit do të lejojë liderin demokrat, Sali Berisha, të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara. Berisha thotë se vendimi provon që shpallja “non grata” ishte vendim politik dhe korruptiv.

Rama: PS merr nga 78 deri në 88 mandate në 11 maj. Zbulon zonat ku do të ketë rritje

Kryeministri Rama parashikon se Partia Socialiste do të fitojë nga 78 deri në 88 mandate në zgjedhjet e 11 majit, çka do të përbënte fitoren më të madhe të saj nën drejtimin e Ramës. Ai zbuloi edhe qarqet ku, sipas tij, socialistët do të kenë rritje.

PD: Krim zgjedhor me votën e diasporës. KQZ i kërkon raport DHL-së për votat në Greqi

Ulet avioni i parë në aeroportin e Vlorës. Rama: Më shumë punësim e zhvillim për zonën

Nis nesër “Giro d’Italia”. Prezanton Shqipërinë në botë, do të shihet në 200 nga 800 milionë persona

Arrestohen në Dubai miqtë e Talo Çelës. Morën pjesë në disa vrasje dhe e ndihmuan të fshihet

Sërish tym i zi nga dy votimet e paradites në Vatikan. Priten 2 raunde të tjera